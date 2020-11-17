Правоохранители раскрыли убийство мужчины в городе Мироновка Киевской области. 17 ноября тело 50-летнего местного жителя нашли прохожие.

По подозрению в убийстве задержали 47-летнего жителя Мироновки, сообщили в полиции Киевской области. У него раньше уже были проблемы с законом.

Смотрите также Избил до смерти: во Львове во время пьянки мужчина убил своего гостя – фото

О причастности мужчины к преступлению указывают многочисленные улики.

Что известно об убийстве мужчины на Киевщине

Информация о теле погибшего на улице города поступила на горячую линию полиции от местного жителя. Именно он нашел мужчину с явными признаками насильственной смерти.

Приехавшие на место следователи выяснили, что накануне умерший выпивал вместе со своим другом. Между ними произошел конфликт, из-за которого злоумышленник ударил знакомого по голове.

Затем он вывел окровавленного мужчину на улицу и пошел спать. Впрочем, избитый товарищ домой не дошел.



Тело погибшего нашли на улице / Фото полиции Киевщины

На месте инцидента работали кинологи, криминалисты и следователи. Тело погибшего отправили на экспертизу.

Тяжелое повреждение

47-летнему задержанному уже объявили подозрение в нанесении умышленного тяжкого повреждения, которое повлекло смерть человека. У него дома правоохранители нашли ряд вещественных доказательств, свидетельствующих о причастности мужчины к убийству. Вскоре суд изберет для него меру пресечения. Если следователи докажут его вину, мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.