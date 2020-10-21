Правоохранители пристально следили за группировкой, члены которой планировали похищение ребенка известных родителей ради выкупа. Поэтому 21 октября, в день преступления, полицейские задержали подозреваемых.

Об удачной спецоперации, которую провели работники Департамента стратегических расследований, сообщили в офисе генпрокурора. По словам правоохранителей, совершение преступления проводилось "под контролем силовиков".

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Что известно о похищении ребенка блогера и телеведущей под Киевом

Как выяснили следователи, члены группировки хотели получить 200 тысяч долларов от известных и не бедных родителей (их имена не называют в интересах следствия).

Ради таких денег они четко распределили роли между собой, арендовали дом и должны были привезти в него ребенка для получения средств от матери и отца девушки.



Полицейские "контролировали совершение преступления" / Фото пресс-службы офиса генпрокурора

21 октября злоумышленники похитили ребенка, и привезли в село Белогородка, где удерживали. Во время передачи выкупа злоумышленников задержали. С дочкой известного блогера и телеведущей все хорошо. Она находится дома.



Злоумышленников задержали при получении денег / Фото пресс-службы полиции

Проводятся обыски

Сейчас следователи проводят обыски в домах злоумышленников и их авто. Вскоре им будут избирать меру пресечения. Прокуроры будут настаивать на содержании под стражей.

Фамилий пострадавшей семьи ни в прокуратуре, ни в полиции не сообщили. По данным "Украинской правды" речь идет о Алену Лоран.