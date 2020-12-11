Инцидент произошел в поселке Терезино Белоцерковского района Киевской области ночью 10 декабря. Копы составляли админпротокол в отношении водителя из-за нетрезвого вождения, когда на 3 машинах приехали его друзья.

"Защитники" водителя-нарушителя напали на патрульного, избили его и исчезли в неизвестном направлении, сообщили в пресс-службе полиции Украины. Для задержания злоумышленников правоохранители отправили ориентировку их автомобилей всем нарядам полиции.

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Одну из машин заметили на трассе Киев – Одесса.

Гонки со стрельбой

На все требования копов водитель не останавливался и на большой скорости убегал от полиции. Закончились гонки в селе Озерная, где авто нарушителя выехало на обочину. Из машины вышел мужчина, который начал стрелять по полицейским.

Задерживал КОРД

Чтобы максимально безопасно для правоохранителей обезвредить злоумышленников, копы привлекли бойцов спецподразделения, а на Киевщине ввели в действие спецоперацию.

Во время нее двух нарушителей задержали. Ими оказались местные жители в возрасте от 24 до 53 лет. Личности других участников инцидента уже установили следователи. Их действиям предоставят правовую квалификацию.

В зданиях, где живут злоумышленники, изъяли незарегистрированное оружие и патроны для него.

На пожизненное заключение

Задержанным инкриминируют незаконное обращение с оружием, угрозу и насилие работникам полиции, а также посягательство на жизнь правоохранителей. Наказание за эти преступления предусматривает длительный срок заключения или пожизненное.

Вскоре злоумышленникам сообщат о подозрении, а суд будет избирать им меру пресечения.

Смотрите видео задержания злоумышленников, которые напали на полицейских на Киевщине: