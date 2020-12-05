В зоне таможенного контроля аэропорта "Борисполь" задержали 285 килограммов янтаря. Драгоценные камни замаскировали под одежду и пытались вывести в Китай.

Сотрудники подразделения по борьбе с контрабандой Киевской таможни совместно с полицейскими вечером 4 декабря остановили попытку незаконного вывоза из Украины солнечного камня. Об этом сообщили в фейсбуке Государственной таможенной службы.

Читайте также В Киеве на таможне задержали пассажира: хотел вывезти из страны уникальный янтарь

Злоумышленник пытался перевезти в Китай 285 килограммов необработанного янтаря. Грузовое отправление в статусе несопровождаемого багажа мужчина хотел отправить авиационным транспортом через аэропорт "Борисполь".

Свое отправление он задекларировал как одежду.

Однако при таможенном досмотре в каждом пакете обнаружили необработанный янтарь разного размера и оттенков.

Это едва ли не самая большая партия задержанного янтаря, который пытались незаконно вывезти из Украины, за всю историю Киевской таможни Гостаможслужбы, в частности таможенного поста "Борисполь",

– говорится в сообщении.

Сейчас полицейские изъяли янтарь в рамках уголовного производства.

Обратите внимание! Ранее спецназовцы изъяли почти тонну янтаря, который хотели перевезти из Ровненской области в Азию. Стоимость всего драгоценного камня составляла 4 миллиона гривен.



Почти 300 килограммов янтаря пытались вывезти из Украины / Фото из фейсбука Киевской таможни



Замаскировали камни под одежду / Фото из фейсбука Киевской таможни



Попытку контрабанды разоблачили и остановили / Фото из фейсбука Киевской таможни