В аэропорту "Борисполь" СБУ изъяли 38 пакетиков с бриллиантами. Их пытались незаконно провезти в Украину. Стоимость товара – почти 17 миллионов гривен.

Контрабанду везли две украинки – у них нашли более 50 граммов камней в личных вещах. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Отмечается, что пассажирки возвращались из одной страны Ближнего Востока. Стоимость ценного товара, который скрыли от таможенников, составляет более 17 миллионов гривен.

Камни конечно изъяли правоохранители.



Изъятые бриллианты / Фото СБУ

За последнее время это уже второй раз в СМИ появляется информация о попытке провезти контрабандой такое количество бриллиантов. В прошлый раз мужчина и женщина спрятали драгоценности в трусах. Тогда камни киевляне везли из Турции.

Стоит подчеркнуть, что операция проводилась сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ. Вероятно, эти два случая имеют общих организаторов.