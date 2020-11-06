Неадекватного 42-летнего киевлянина, который решил напасть на полицейского, чтобы только не соблюдать нормы карантина, задержали со стрельбой. Правоохранителю помог вооруженный пассажир метро.

О дерзком нападении агрессивного мужчины на копа на станции метро "Славутич" сообщили в прокуратуре Киева. Кроме самого правоохранителя злоумышленник пытался нанести повреждения еще и другим пассажирам.

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Пострадал от его действий только полицейский.

Что известно о конфликте со стрельбой в киевском метро

По данным следствия, 42-летний киевлянин зашел на станцию подземки без средства защиты, которым обязательно пользоваться в общественном транспорте. Именно из-за этого ему сделал замечание правоохранитель.

Впрочем, как утверждают стражи порядка, неадекватный мужчина сразу начал бросаться на полицейского. Он применил против него газовый баллончик, а потом достал нож и начал бросаться с ним на копа. Кроме этого, он пытался порезать еще и других пассажиров, которые стали свидетелями инцидента.



Агрессивного мужчину без маски остановили благодаря вооруженному пассажиру / Фото пресс-службы прокуратуры Киева

Задержали со стрельбой

Чтобы остановить опасного для всех и без оружия COVID-диссидента, одному из пассажиров метро пришлось применить зарегистрированный травматический пистолет. Он сделал выстрел из него в сторону путей. Только после этого неадекват остановился, а его задержали.

Квалификацию преступления задержанному еще не предоставили. Ему вполне могут инкриминировать покушение на жизнь полицейского, что предусматривает наказание от 9 до 15 лет тюрьмы или даже пожизненное заключение. Кроме этого, гражданину, вероятно, придется уплатить штраф за нарушение норм карантина.

Сам правоохранитель серьезно не пострадал. Медики диагностировали у него химический ожог роговицы I – II степени обоих глаз.