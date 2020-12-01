В метро Киева появились нововведения. Вагоны поездов усовершенствовали. Их оборудовали вертикальными перилами.

Что известно о нововведениях

Да, теперь в подземке будет ехать удобнее. Об этом сообщила заместитель начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон в Фейсбуке.

Актуально В Киеве в случае введения локдауна закроют метро, школы и садики – Рубан

Вертикальные поручни установили напротив двери.

Что вам сказать, держитесь за вертикальный поручень и мчимся дальше!

– написала Макогон.

Большинство пользователей сети под постом Макогон поддержали введение новшеств, назвав их хорошей идеей. Правда, кое-кто заметил, что стоило бы покрасить поручни в яркий цвет, чтобы избежать травм.

Отметим, ранее в Киеве усовершенствовали станцию метро "Сырец". В частности, отремонтировали вход и выход, увеличили надпись названия станции. Кроме этого, станцию сделали более доступной для незрячих и установили тактильные отметки со шрифтами Брайля.

Вертикальные поручни в киевском метро / Фото Наталки Макогон