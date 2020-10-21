Женщина, которую хорошо знают жители Киева из-за ее склонности к зажигательным танцам в легкой одежде, снова устроила яркое выступление. 21 октября брюнетку заметили на одной из станций столичной подземки.

Сначала одетую совсем не по погоде – в легкое платье – женщину увидели на перроне, сообщает сообщество "Х***й Киев". Впоследствии зажигательные танцы продолжились в вагоне.

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Женщина не была обнаженной и не мешала другим пассажирам. Если бы на ней еще была медицинская маска, которую обязательно надо надевать в общественном транспорте во время пандемии COVID-19, вопросов к ней совсем не возникло бы. Однако замечания из-за отсутствия средств безопасности ей так никто и не сделал.

Смотрите видео с полураздетой пассажиркой в ​​киевском метро:

Не первый случай

Эта необычная пассажирка уже хорошо знакома киевлянам. В прошлом году она несколько раз танцевала в вагонах поезда в холодное время года. При этом никаких намеков на то, что у нее вообще была верхняя одежда, не было.

Смотрите видео с "выступлениями" пассажирки в декабре 2019 года:

Не менее странным выглядел ее танец и в ноябре 2019. Тогда она впервые стала звездой соцсетей.

Смотрите видео с первым танцем женщины в киевском метро: