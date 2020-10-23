В крупном супермаркете сети "Сильпо" на улице Героев Сталинграда, 27б 23 октября произошло задымление, из-за которого работникам заведения пришлось проводить эвакуацию клиентов и персонала.

Из-за потенциальной угрозы для жизни людей всех находившихся в помещении вывели из него, сообщили в сообществе "Киев Оперативный" в Фейсбуке. На место вызвали работников ГСЧС.

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Когда спасатели прибыли по вызову, они выяснили, что произошло короткое замыкание, которое повлекло задымление. Специалисты ГСЧС быстро устранили опасность.

В результате инцидента никто не пострадал.

Смотрите видео пожара в супермаркете Сильпо в Киеве: