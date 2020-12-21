Работу архитекторов Александра Ивасива и Юлии Ткаченко признали одной из лучших в рейтинге интерьеров апартаментов по всему миру по версии издания Dezeen.

Журналисты профильного издания, которое специализируется на дизайне и архитектуре, отметили достижения киевской студии Ater Architects. Об этом свидетельствует ежегодный рейтинг Dezeen.

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В 10 лучших по дизайнерским решениям апартаментов попала довольно небольшая киевская квартира площадью 65 квадратных метров.

Шторы вместо стен

Интерьер квартиры-победительницы подкупил экспертов отсутствием стен внутри помещения. Их оставили только в спальне. По всей остальной площади жилья вместо стен разработчики проекта использовали шторы кобальтово-синего цвета.

И хотя жить в такой квартире может быть не совсем удобно из-за нулевой звукоизоляции, вид она имеет очень стильный.

Также в рейтинге представлены апартаменты из Братиславы, Эдинбурга, Гонконга, Токио, Мельбурна и других городов мира.

Смотрите фото с квартиры, которая попала в десятку апартаментов с лучшими интерьерами мира / Фото Ater Architects: