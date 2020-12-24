Киевсовет принял бюджет столицы на 2021 год: почти половина расходов пойдет на образование
Киевский городской совет на заседании 24 декабря приняла бюджет города на 2021 год. Больше всего денег пойдет на образование – почти 25 миллиардов гривен. Это почти половина прогнозируемых расходов бюджета.
Общая сумма расходов составляет 57,8 миллиарда гривен. Доходы же планируются в размере 60,5 миллиардов гривен. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.
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Больше всего прибыли получит столица от налога на доходы физических лиц – 27,6 миллиарда гривен. Это 46% всей доходной части главного финансового документа Киева. Местные налоги составят 13,8 миллиарда гривен, что составляет 23%. Трансферты – 7,5 миллиарда гривен – 12%.
Расходы бюджета Киева на 2021 год:
- Образование – 24,7 миллиарда гривен (это на 3,7 миллиарда больше чем в прошлом году).
- Здравоохранение – 5,7 миллиарда гривен (а здесь урезали финансирование – в 2020 году потратили 8 миллиардов).
- На транспорт и дорожное хозяйство предусмотрено 8,7 миллиарда гривен.
- На социальную защиту в 2021 году предусмотрено 5 миллиардов гривен.
Виталий Кличко обещает увеличить зарплату педагогам, работникам бюджетной сферы города, коммунальщикам и надбавки медикам.
Развитие столицы на следующие три года
Также Киевсовет принял Программу экономического и социального развития Киева на 2021 – 2023 годы.
В следующем году депутаты, согласно документу, планируют потратить 9 миллиардов гривен.
В чем разница между программой развития и бюджетом?
Программа развития столицы предусматривает проекты капитального строительства и реконструкции коммунального имущества. Это лишь часть бюджета.
Больше всего денег потратят на транспортную отрасль – 4,6 миллиарда.
Речь идет о капитальном ремонте дорожной сети, строительстве и реконструкции объектов дорожной инфраструктуры.
На ЖКХ уйдет почти 2,4 миллиарда. Деньги пойдут на модернизацию жилищного и лифтового хозяйства, реконструкцию канализационных коллекторов и инженерных сетей, строительство и капитальный ремонт парков и скверов.
Отдельные статьи – приобретение жилья для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также строительство жилых домов для участников войны на Донбассе и переселенцев.
На образовательную отрасль предусмотрено 1 миллиард гривен. Речь идет о реконструкции и капремонте учебных заведений. В том числе – строительстве детского сада на улице Бахматской, 35, в Святошинском районе столицы.
На здравоохранение – 285,5 миллионов гривен. Средства предусмотрены на строительство и реконструкцию медицинских учреждений Киева. В том числе на проектирование строительства больницы на территории жилого массива "Троещина".
Капитальные расходы на социальную защиту и социальное обеспечение на 2021 год составляют 227,2 миллиона гривен.
Расходы на культуру и искусство – 292,2 миллиона. Речь идет о капремонте коммунальных кинотеатров, реконструкции киевского зоопарка и реконструкции учреждений культуры.
На физическую культуру и спорт – почти 70 миллионов гривен.
Охрану окружающей среды – 30,2 миллиона.
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