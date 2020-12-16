Киевский городской совет в ближайшее время рассмотрит проект решения по представлению Виталия Кличко, касающегося поддержки субъектов хозяйственной деятельности на период карантина. Документом предусматривается компенсация за время деятельности в полный локдаун.

В КГГА хвастаются, что ввели наибольший комплекс льгот по работе бизнеса в период карантина и намерены продолжить их, но бизнес должен помнить о своей ответственности и придерживаться противоэпидемических правил и норм. Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

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Один из заместителей Кличко подчеркнул, что город помогает бизнесу и ждет обратного эффекта.

Город со своей стороны принял ряд решений, которые направлены на поддержку субъектов хозяйствования на территории Киева. С другой стороны, в наших решениях также четко указано, что владельцы заведений должны соблюдать санитарно-гигиенические и противоэпидемические правила и нормы,

– подчеркнул Александр Харченко.

Он также добавил, что городские власти и бизнес должны найти компромисс, чтобы субъекты хозяйствования максимально комфортно прошли противоэпидемические ограничения, но и так, чтобы эта деятельность не привела к увеличению количества больных.

Новый проект решения, который вскоре рассмотрит Киевсовет продолжает до 30 июня комплекс мер поддержки субъектов предпринимательской деятельности.

Что предусматривает этот документ: