Киевсовет и Кличко обещают поддержать бизнес во время локдауна: рассмотрят проект решения
Киевский городской совет в ближайшее время рассмотрит проект решения по представлению Виталия Кличко, касающегося поддержки субъектов хозяйственной деятельности на период карантина. Документом предусматривается компенсация за время деятельности в полный локдаун.
В КГГА хвастаются, что ввели наибольший комплекс льгот по работе бизнеса в период карантина и намерены продолжить их, но бизнес должен помнить о своей ответственности и придерживаться противоэпидемических правил и норм. Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.
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Один из заместителей Кличко подчеркнул, что город помогает бизнесу и ждет обратного эффекта.
Город со своей стороны принял ряд решений, которые направлены на поддержку субъектов хозяйствования на территории Киева. С другой стороны, в наших решениях также четко указано, что владельцы заведений должны соблюдать санитарно-гигиенические и противоэпидемические правила и нормы,
– подчеркнул Александр Харченко.
Он также добавил, что городские власти и бизнес должны найти компромисс, чтобы субъекты хозяйствования максимально комфортно прошли противоэпидемические ограничения, но и так, чтобы эта деятельность не привела к увеличению количества больных.
Новый проект решения, который вскоре рассмотрит Киевсовет продолжает до 30 июня комплекс мер поддержки субъектов предпринимательской деятельности.
Что предусматривает этот документ:
- Компенсацию за время деятельности в полный локдаун.
- Продление льгот, введенных в марте, касавшихся аренды коммунального имущества, работы летних и сезонных площадок заведений питания и тому подобное.
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