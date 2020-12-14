По давней традиции в конце года представители "Пласта" принесли в зал Киевсовета Вифлеемский огонь. 14 декабря его в очередной раз передали Виталию Кличко.

О получении Вифлеемского огня на следующий день после его прибытия в Украину сообщили в КГГА. Пластуны торжественно принесли символ добра и отдали его мэру.

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Во время получения огня Виталий Кличко поблагодарил скаутов, а они пообещали передать огонь в больницы, церкви и отвезти на Донбасс.

Символ добрых дел



Вифлеемский огонь мира передадут в больницы / Фото КГГА

По традиции, в конце года пластуны приносят сюда, в Киевсовет, и передают нам Вифлеемский огонь. Как символ, придающий силы на добрые дела, которые мы делаем для нашего города и его жителей. Уже много лет украинские пластуны передают Вифлеемский огонь в разные уголки Украины. Приносят его в церкви, больницы, в государственные учреждения. Мы это сделаем,

– отметил городской голова.



Пластуны посетили Киевсовет / Фото КГГА

Заметим! Распространение Вифлеемского огня стало международной скаутской акцией, посвященной празднованию Рождества. В Вифлееме скауты из Австрии получают огонь, а уже в Вене – передают разным своим отделениям со всего мира.