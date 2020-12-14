В Киевсовет принесли Вифлеемский огонь мира: фото
По давней традиции в конце года представители "Пласта" принесли в зал Киевсовета Вифлеемский огонь. 14 декабря его в очередной раз передали Виталию Кличко.
О получении Вифлеемского огня на следующий день после его прибытия в Украину сообщили в КГГА. Пластуны торжественно принесли символ добра и отдали его мэру.
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Во время получения огня Виталий Кличко поблагодарил скаутов, а они пообещали передать огонь в больницы, церкви и отвезти на Донбасс.
Символ добрых дел
Вифлеемский огонь мира передадут в больницы / Фото КГГА
По традиции, в конце года пластуны приносят сюда, в Киевсовет, и передают нам Вифлеемский огонь. Как символ, придающий силы на добрые дела, которые мы делаем для нашего города и его жителей. Уже много лет украинские пластуны передают Вифлеемский огонь в разные уголки Украины. Приносят его в церкви, больницы, в государственные учреждения. Мы это сделаем,
– отметил городской голова.
Пластуны посетили Киевсовет / Фото КГГА
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