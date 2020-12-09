Киевсовет 8 декабря утвердил состав постоянных комиссий. Стратегические портфели распределили между собой УДАР и "Слуга народа". Самую популярную комиссию – земельную, возглавил депутат из окружения застройщиков.

Экологическую комиссию также отдали застройщику от "Батькивщины". Стоит подчеркнуть, что фракции "Европейской солидарности" и "Єдності" не голосовали за утверждение комиссий. Об этом пишет "Рух ЧЕСНО".

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Кто возглавил постоянные комиссии Киевсовета

Глава "Єдності", бывший мэр столицы Александр Омельченко сказал, что не голосовали, потому что к их пожеланиям никто не прислушался.

Примечательно, что сам "Сан Саныч" вообще не вошел в какую-либо комиссию. Впрочем, представителям "Єдності" все-таки достались портфели – один из них это комиссия, которая отвечает за местное самоуправление, а другая комиссия отвечает за охрану культурного наследия. И здесь в "Єдності" большинство.

"ЕС" также не оставили без портфелей, хоть они и не голосовали. Жена 5-го президента Украины Марина Порошенко возглавила комиссию по вопросам здравоохранения. Кроме этой комиссии, партия получила голов в транспортной и регламентной комиссиях.

УДАР председательствует в земельной комиссии и в комиссии по вопросам культуры. "Слугам народа" досталось три должности председателя. Эта партия возглавила две стратегически важные комиссии — бюджетную и комиссию по вопросам собственности, а также комиссию по вопросам благоустройства.



Первое заседание Киевсовета 9 созыва / Фото пресс-служба Киевсовета

Партия "Батькивщина" председательствует в экологической комиссии и в комиссии по вопросам ЖКХ.

За правопорядок и регуляторную политику в Киеве теперь отвечает пророссийская ОПЗЖ. Именно эти две комиссии фракция взяла под свое председательство. Однако партия не будет иметь большинства в них.

"Голосу" тоже дали председательствовать в двух комиссиях. Одна из них образовательная, но в ней всего лишь трое членов, и двое других — представители "ЕС". То есть на принятие решений даже в этой комиссии, которая традиционно является одной из самых маленьких, "Голос" не может влиять единолично. Вторая комиссия, которую возглавил представитель этой партии, — это комиссия цифровой трансформации, которой не было в предыдущем составе.

Земельную комиссию возглавил "ударовец" Михаил Терентьев. Ранее он был помощником Аллы Шлапак, которую связывают с группой столичных застройщиков.

Экологическую комиссию отдали представителю "Батькивщины" скандальному застройщику Денису Москалю.

отдали представителю "Батькивщины" Бывший вратарь киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский, который избрался от Удара, не вошел в комиссию, которая отвечает за спорт. Он выбрал бюджетную комиссию.

Что решают эти комиссии?

Комиссии — важный инструмент работы депутата, именно на них городские избранники нарабатывают большинство проектов решений. Проекты решений, которые получили положительное заключение комиссий, затем выносят на голосование всего депутатского корпуса в сессионный зал. Депутаты самостоятельно решают в какой комиссии работать.

Согласно решению в Киевсовете 9-го созыва образованы 16 постоянных депутатских комиссий, что на три комиссии больше, чем в горсовете предыдущего созыва.

Добавились комиссия по вопросам охраны культурного наследия, комиссия по вопросам регуляторной политики и комиссия по вопросам цифровой трансформации и регуляторных услуг.

К названию комиссии по вопросам предпринимательства добавили вопросы промышленности и городского благоустройства.

К регламентной комиссии, которая занимается депутатской этикой, добавили составляющую предотвращения коррупции, которая ранее была в отдельной комиссии по вопросам соблюдения законности и правопорядка.

Состав комиссий Киевсовета / инфографика ЧЕСНО