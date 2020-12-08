В Киевсовете были сформированы 7 фракций – в соответствии с партиями, которые преодолели проходной барьер. Крупнейшей фракцией стала "Европейская солидарность".

Самая маленькая – фракция "Голос". Об этом сообщает Укринформ.

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В Киевсовете сформировали фракции – список

"Европейская солидарность" – 31 депутат (уполномоченный представитель фракции – Владимир Прокопив);

УДАР Виталия Кличко – 29 депутатов (сопредседатели фракции – Дмитрий Белоцерковец, Валентин Мондриевский);

"Единство" – 14 депутатов (глава фракции – Александр Омельченко);

"Батькивщина" – 12 депутатов (глава Денис Москаль);

"Слуга народа" – 12 депутатов (Евгения Кулеба);

Пророссийская "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 12 депутатов (Михаил Наконечный);

"Голос" – 9 депутатов (Григорий Маленко).

А коалиция где?

Во время первого заседания новоизбранного Киевского городского совета Виталий Кличко заявил, что хочет увидеть большую коалицию.

Нам нужна большая коалиция из всех фракций, которую объединяют защита интересов всех киевлян и дальнейшее развитие столицы,

– сказал мэр.

По его словам, новый Киевсовет должен показать пример работы без политических ультиматумов и борьбы за должности и интересы отдельных политиков, а в интересах людей и города. Однако пока однозначной конфигурации новоизбранного горсовета еще нет.

У Кличко новые-старые заместители

Также Киевсовет проголосовал за назначение двух заместителей мэра Виталия Кличко.

Ими стали Алексей Кулеба, занимающий должность директора департамента городского благоустройства КГГА, а также Елена Говорова – депутат от "Слуги народа" и советница главы ОПУ Андрея Ермака.

Еще одним заместителем Кличко стал депутат от "ЕС" Владимир Прокопив. В прошлой каденции он был секретарем Киевсовета. Теперь это место занял Владимир Бондаренко.