17 миллионов фирме, которая "отмывала" деньги: в Киевтеплоэнерго заказали сомнительный ремонт
В Киеве фирма с сомнительной репутацией 6 ноября выиграла тендер на ремонт тепловой сети за 17 миллионов гривен. Компания фигурирует в деле об "отмывании" бюджетных средств.
Правоохранители установили, что руководством ООО "Строительство технологии системы" были украдены 7 миллионов гривен. Именно эта фирма выиграла в тендере, который заказало Киевтеплоэнерго. Об этом говорится на сайте "Наши деньги".
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Кроме ООО "Строительство технологии системы" в тендере принимало участие другое предприятие – ООО "Элитводотепломонтаж", которое предлагало даже меньшую цену, сообщается в системе "Прозорро", но ее предложение было отклонено – в нем, якобы, не были учтены дополнительные расходы.
О каком ремонте идет речь
- Ремонта требуют аварийные участки тепловой сети с заменой изношенных трубопроводов РК "Теремки" на проспекте Академика Глушкова и улице Теремковской.
- Согласно договору, прибыль компании составит 77 тысяч гривен, а заработная плата – 562 тысячи гривен.
Почему у этой фирмы плохая репутация
- ООО "Строительство технологии системы" ранее называлось ООО "СТС-Сервис ЛТД".
- Фирму связывают с людьми, которые имеют хорошие отношения с представителями действующей исполнительной власти Киева.
- Сергей Костырко был среди ее совладельцев до 2016 года. Он в 2015 году был советником заместителя главы КГГА Петра Пантелеева, который с сентября 2014 года заведует в столице сферой жилищно-коммунального хозяйства.
- В 2015 году Костырко входил в состав экспертной рабочей группы по вопросам жизнеобеспечения и энергосбережения в сфере ЖКХ. В том же году он был заместителем главы совещательного комитета по вопросам разработки плана действий устойчивого энергетического развития Киева. Главой этого комитета тогда был избран также Петр Пантелеев.
- В 2000 – 2014 годах этой же фирмой руководил Дмитрий Науменко, который сейчас является директором Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА.
Что говорят правоохранители
Правоохранители считают, что это предприятие входит в мошенническую схему по выводу бюджетных средств. Следователи установили, что ООО "Строительство технологии системы" причастно к краже из бюджета 7 миллионов гривен.
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