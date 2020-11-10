В Киеве фирма с сомнительной репутацией 6 ноября выиграла тендер на ремонт тепловой сети за 17 миллионов гривен. Компания фигурирует в деле об "отмывании" бюджетных средств.

Правоохранители установили, что руководством ООО "Строительство технологии системы" были украдены 7 миллионов гривен. Именно эта фирма выиграла в тендере, который заказало Киевтеплоэнерго. Об этом говорится на сайте "Наши деньги".

Читайте также Во Львове у подрядчика отсудили более 1,5 миллиона гривен за недостроенную амбулаторию

Кроме ООО "Строительство технологии системы" в тендере принимало участие другое предприятие – ООО "Элитводотепломонтаж", которое предлагало даже меньшую цену, сообщается в системе "Прозорро", но ее предложение было отклонено – в нем, якобы, не были учтены дополнительные расходы.

О каком ремонте идет речь

Ремонта требуют аварийные участки тепловой сети с заменой изношенных трубопроводов РК "Теремки" на проспекте Академика Глушкова и улице Теремковской.

Согласно договору, прибыль компании составит 77 тысяч гривен, а заработная плата – 562 тысячи гривен.

Почему у этой фирмы плохая репутация

ООО "Строительство технологии системы" ранее называлось ООО "СТС-Сервис ЛТД".

Фирму связывают с людьми, которые имеют хорошие отношения с представителями действующей исполнительной власти Киева.

Сергей Костырко был среди ее совладельцев до 2016 года. Он в 2015 году был советником заместителя главы КГГА Петра Пантелеева, который с сентября 2014 года заведует в столице сферой жилищно-коммунального хозяйства.

был среди ее совладельцев до 2016 года. Он в 2015 году был советником заместителя главы КГГА Петра Пантелеева, который с сентября 2014 года заведует в столице сферой жилищно-коммунального хозяйства. В 2015 году Костырко входил в состав экспертной рабочей группы по вопросам жизнеобеспечения и энергосбережения в сфере ЖКХ. В том же году он был заместителем главы совещательного комитета по вопросам разработки плана действий устойчивого энергетического развития Киева. Главой этого комитета тогда был избран также Петр Пантелеев.

В 2000 – 2014 годах этой же фирмой руководил Дмитрий Науменко, который сейчас является директором Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА.

Что говорят правоохранители

Правоохранители считают, что это предприятие входит в мошенническую схему по выводу бюджетных средств. Следователи установили, что ООО "Строительство технологии системы" причастно к краже из бюджета 7 миллионов гривен.

Обратите внимание! Согласно данным системы "Прозорро", в 2016 – 2020 годах ООО "Строительство технологии системы" выиграло тендеров на общую сумму 146,62 миллиона гривен, из них 96,39 млн фирма получила от Киевтеплоэнерго.