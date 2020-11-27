В Киевской области 27 ноября работник полиции возвращаясь домой после задания не заметил на дороге пешехода и сбил его. Человек умер. По факту ДТП будут проводить расследование.

Трагедия произошла около 3:00 ночи. Об этом сообщает полиция Киевской области.

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За рулем автомобиля, сбившего пешехода был работник Киево-Святошинского отдела полиции. Его коллеги отмечают, что в тот день он раскрыл грабеж. Полицейский доставлял задержанных в изолятор и поздно возвращался домой.

Водитель не заметил пешехода, который шел по дороге. На нем не было вещей, которые отражают свет. В результате ДТП человек умер.

Дело будут вести следственные Государственного бюро расследований.

Важно! В Украине с 25 ноября вступили в силу изменения в Правила дорожного движения (ПДД). Отныне в темное время суток и в условиях недостаточной видимости пешеходы обязательно должны использовать светоотражающие элементы (ленту, наклейку, жилет и т.п.) или быть в одежде, которая имеет светоотражающие элементы. Правило распространяется и на пешеходов, движущихся по проезжей части, и тех, кто обочине.