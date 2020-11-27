На Киевщине полицейский сбил пешехода насмерть
В Киевской области 27 ноября работник полиции возвращаясь домой после задания не заметил на дороге пешехода и сбил его. Человек умер. По факту ДТП будут проводить расследование.
Трагедия произошла около 3:00 ночи. Об этом сообщает полиция Киевской области.
Читайте также В Киеве пьяный хулиган отказался одевать маску и выстрелил в асфальт
За рулем автомобиля, сбившего пешехода был работник Киево-Святошинского отдела полиции. Его коллеги отмечают, что в тот день он раскрыл грабеж. Полицейский доставлял задержанных в изолятор и поздно возвращался домой.
Водитель не заметил пешехода, который шел по дороге. На нем не было вещей, которые отражают свет. В результате ДТП человек умер.
Дело будут вести следственные Государственного бюро расследований.
Поделиться новостью