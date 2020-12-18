Появились подробности ужасного убийства в селе Гребенки, что на Киевщине. Внук граблями забил до смерти родную бабушку. Оказывается пожилая женщина, которую все боялись, его грубо оскорбляла – вспоминала плохим словом павших собратьев.

Соседи этой семьи даже защищают внука. Они говорят, что бабушка всю жизнь его обижала и вообще имела сложный характер. Ее называли "исчадием ада". Об этом говорится в сюжете ICTV.

Читайте также Жестокое убийство таксистки в Одесской области: подозревают 17-летнего юношу – видео, фото

Внук вернулся с войны другим человеком

Внука-убийцу зовут Александр. Ему 33 года. Он добровольцем ушел на войну. Защищал шахту "Бутовку" и был уважаемым среди военных. А когда вернулся домой, то соседи и знакомые не узнавали мужчину – он сильно изменился.

Александру нужно было пройти реабилитацию, но всем на это плевать. Он не агрессивный и абсолютно нормальный по жизни,

– рассказывает сосед Владимир.

Мужчина был свидетелем того, как бабушка оскорбляла внука, проклиная его и погибших на фронте собратьев.

Когда она цепляла его, Александр терпел, но слова о товарищах по фронту его глубоко оскорбили,

– подчеркивает Владимир.

Соседи рассказали, что эта семья никогда не жила в согласии. "Бабушка знала такой отборный мат, такие слова никто и не слышал".

Старший брат Александра осужден за убийство сводного брата – он облил его бензином и сжег.

Обстоятельства убийства

Александру после возвращения с фронта пришлось жить в одном доме с бабушкой. Между ними регулярно происходили скандалы и в какой-то момент мужчина не выдержал, схватил в руки грабли и жестоко избил родную бабушку. Она пролежала с проломленным черепом до утра. Тогда Александр сам вызвал скорую, но было поздно – бабушка умерла по дороге в больницу.

Внук признает свою вину и говорит, что не знает, что с ним произошло – "она меня начала цеплять за работу".

Что грозит убийце?

Александру грозит тюрьма от 7 до 10 лет.