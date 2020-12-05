Елочные украшения для армии агрессора: На Клавдиевскую фабрику пришли полиция и СБУ
На Клавдиевскую фабрику, где изготавливали елочные украшения с надписью "Армия России", пришли правоохранители. В частности, полиция и Служба безопасности.
На фабрике, вероятно, продолжаются следственно-оперативные действия. Об этом сообщил депутат Бучанского городского совета Владимир Коротя в фейсбуке.
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Считаю, администрация заведения должна нас поблагодарить, что мы сдержали толпу желающих сжечь предприятие,
– написал Коротя.
Правда, в Нацполиции и СБУ еще не прокомментировали эту ситуацию.
Правоохранители на фабрике / Фото Владимира Короти
"Игрушки" для российской армии / Фото Владимира Короти
В чем дело
- Ранее в сети обнародовали видео, на котором было видно, как на фабрике производили новогодние шарики с надписью "Армия России".
- Такой инцидент возмутил общество.
Что говорили на фабрике
- Руководство фабрики признало, что не смогло отказаться от торговли со страной-агрессором. Мол, из-за конкуренции с китайскими производителями.
- Однако на фабрике заверили, что этот тираж игрушек ликвидировали, а в дальнейшем тщательнее будут следить за тем, какую продукцию производят.
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