На Клавдиевскую фабрику, где изготавливали елочные украшения с надписью "Армия России", пришли правоохранители. В частности, полиция и Служба безопасности.

На фабрике, вероятно, продолжаются следственно-оперативные действия. Об этом сообщил депутат Бучанского городского совета Владимир Коротя в фейсбуке.

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Считаю, администрация заведения должна нас поблагодарить, что мы сдержали толпу желающих сжечь предприятие,

– написал Коротя.

Правда, в Нацполиции и СБУ еще не прокомментировали эту ситуацию.



Правоохранители на фабрике / Фото Владимира Короти



"Игрушки" для российской армии / Фото Владимира Короти

В чем дело

Ранее в сети обнародовали видео, на котором было видно, как на фабрике производили новогодние шарики с надписью "Армия России".

Такой инцидент возмутил общество.

Что говорили на фабрике

Руководство фабрики признало, что не смогло отказаться от торговли со страной-агрессором. Мол, из-за конкуренции с китайскими производителями.

Однако на фабрике заверили, что этот тираж игрушек ликвидировали, а в дальнейшем тщательнее будут следить за тем, какую продукцию производят.

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