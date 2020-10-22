В столице создали оперативный штаб, который будет заниматься бездомными. Киевская власть будет помогать пережить им зиму.

Бездомных будут кормить горячим питанием, выдавать теплые вещи, обувь и гигиенические средства. Об этом написал в фейсбуке мэр Виталий Кличко.

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К работе штаба будут привлекать благотворителей и гуманитарную помощь. Такие штабы для помощи бездомным лицам в зимний период сформируют в каждом районе города.

Кличко сообщил, что "программа" будет действовать с 1 декабря этого года и до 1 апреля 2021 года.

Также мэр обещает увеличить количество коек в ночном приюте для бездомных на улице Суздальской, в Соломенском районе.

Если эта зима будет холодной, мы увеличим на треть количество коек в ночном приюте на Суздальской и в центре социальной реабилитации, где бездомные могут проживать постоянно,

– сказал Кличко.

Центр социальной реабилитации расположен в селе Ясногородка Вышгородского района.