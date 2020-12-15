Виталий Кличко за ноябрь 2020 получил более 50 тысяч гривен зарплаты. В то же время его заместителям насчитали вдвое большую сумму. Сколько получают киевские чиновники читайте в статье.

Почти половина зарплаты Виталия Кличко за этот месяц – оплата больничного и отпускные. Премии мэру не начислили. Об этом сообщают "Украинские новости".

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Зарплата мэра Киева, председателя Киевской городской государственной администрации за ноябрь составила 52 154 гривны. 30 223 гривны составлял должностной оклад, 6 301 гривна – оплата больничного, 6 301 гривна – оплата больничного из Фонда соцстрахования и 9 330 гривен – отпускные.

Напомним, что Кличко в конце октября заболел коронавирусом.

Сколько получили заместители Кличко за ноябрь?

Зарплата заместителя председателя КГГА Александра Густелева составляла 98 776 гривен, Валентина Мондриевского – 105 119 гривен, Вячеслава Непопа – 57 994 гривны, Петра Пантелеева – 141 782 гривны, Александра Харченко – 98 313 гривен, Марины Хонды – 107 841 гривну.