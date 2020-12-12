Разговор был жестким: Кличко отругал глав районов из-за катка на дорогах столицы
Мэр Киева Виталий Кличко 12 декабря встретился с главами столичных районов, профильными заместителями председателя КГГА и коммунальщиками. Все потому, что улицы города еще с 10 декабря превратились в настоящий каток.
Кличко проверял ситуацию в Киеве
Мэр города утром 12 ноября проехался по улицам столицы, чтобы проверить, как коммунальщики убирают Киев. Об этом Кличко написал в своем телеграм-канале.
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Ситуация в районах города, из того, что я увидел, не улучшилась. Тротуары, площади, немало переходов – сплошной каток. Более тысячи обращений киевлян в травмпункты за последние сутки,
– подчеркнул мэр.
По его словам, больше всего киевляне сетовали на неэффективную работу служб в:
- Святошинском районе;
- на Оболони;
- Борщаговке;
- лесном массиве.
Кличко сказал главам районов, что не доволен их работой.
"Поручил поднять все службы и в четкой координации эффективно убрать территории районов. Поэтому город должен быть убран! Иначе будем делать выводы относительно соответствия должностям руководителей соответствующих служб", – подчеркнул чиновник.
Киев в ледяном локдауне: главное
- Вечером 10 декабря в Киеве выпал ледяной дождь. Из-за этого на дорогах возникла сильная гололедица. Люди не могли передвигаться по улицам.
- Из-за гололеда на взлетно-посадочных полосах аэропортов "Борисполь" и "Жуляны" ряд рейсов не смогли приземлиться. Они вернулись в точки вылета.
- В первый день непогоды от гололеда на дорогах пострадали 163 человека.
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