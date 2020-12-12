Мэр Киева Виталий Кличко 12 декабря встретился с главами столичных районов, профильными заместителями председателя КГГА и коммунальщиками. Все потому, что улицы города еще с 10 декабря превратились в настоящий каток.

Кличко проверял ситуацию в Киеве

Мэр города утром 12 ноября проехался по улицам столицы, чтобы проверить, как коммунальщики убирают Киев. Об этом Кличко написал в своем телеграм-канале.

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Ситуация в районах города, из того, что я увидел, не улучшилась. Тротуары, площади, немало переходов – сплошной каток. Более тысячи обращений киевлян в травмпункты за последние сутки,

– подчеркнул мэр.

По его словам, больше всего киевляне сетовали на неэффективную работу служб в:

Святошинском районе;

на Оболони;

Борщаговке;

лесном массиве.

Кличко сказал главам районов, что не доволен их работой.

"Поручил поднять все службы и в четкой координации эффективно убрать территории районов. Поэтому город должен быть убран! Иначе будем делать выводы относительно соответствия должностям руководителей соответствующих служб", – подчеркнул чиновник.

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