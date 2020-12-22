Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на избиение городского главы Броваров: детали
Дом мэра Броваров Игоря Сапожко ограбили в ночь на 22 декабря. Самого городского главу избили. Киевский мэр Виталий Кличко уже обратился к правоохранителям с просьбой оперативно расследовать преступление.
Что сказал о преступлении Кличко
Кличко отметил, что полиция должна установить, являются ли такие действия злоумышленников попыткой политического давления на Сапожко. Об этом мэр Киева написал в фейсбуке.
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Я, как глава Ассоциации городов, обратился к правоохранительным органам оперативно и открыто расследовать дело о нападении и избиении мэра Броваров Игоря Сапожко,
– написал Кличко.
Полиция устанавливает все обстоятельства преступления
Отметим, что нападение произошло в селе Гнедин Бориспольского района. Полиция Киевской области сейчас устанавливает обстоятельства преступления и место пребывания злоумышленников. Правоохранители говорят, что нападавших было несколько.
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