Дом мэра Броваров Игоря Сапожко ограбили в ночь на 22 декабря. Самого городского главу избили. Киевский мэр Виталий Кличко уже обратился к правоохранителям с просьбой оперативно расследовать преступление.

Что сказал о преступлении Кличко

Кличко отметил, что полиция должна установить, являются ли такие действия злоумышленников попыткой политического давления на Сапожко. Об этом мэр Киева написал в фейсбуке.

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Я, как глава Ассоциации городов, обратился к правоохранительным органам оперативно и открыто расследовать дело о нападении и избиении мэра Броваров Игоря Сапожко,

– написал Кличко.

Полиция устанавливает все обстоятельства преступления

Отметим, что нападение произошло в селе Гнедин Бориспольского района. Полиция Киевской области сейчас устанавливает обстоятельства преступления и место пребывания злоумышленников. Правоохранители говорят, что нападавших было несколько.

Обратите внимание! Из-за нарушений во время местных выборов в Броварах проведут повторное голосование за мэра города. Соответствующее решение принял Окружной админсуд Киева.