Мэр Киева Виталий Кличко присутствовал в Харькове на похоронах "коллеги" Геннадия Кернеса и не смог отказать своей поклоннице сделать селфи. Хотя место для этого было совсем неуместно.

Фотографию обнародовали на Одесском сайте "Думская". Журналисты предполагают, что девушка сама попросила Виталия Кличко сфотографироваться. Читайте также Похороны Кернеса: возле кладбища запустили салют – видео Интересно, что никто из комментариев на сайте не осуждает такой поступок. Один из одесситов подчеркнул, что селфи с живой девушкой вполне естественная вещь, даже на похоронах. Что известно о смерти Кернеса В сентябре 2020 года у Кернеса обнаружили коронавирус. Из-за этого политика перевезли на лечение в немецкую клинику "Шарите".

Длительное время информации о состоянии здоровья мэра Харькова не было. СМИ даже предполагали, что Кернес уже умер.

11 декабря стало известно, что чиновнику стало значительно хуже. Из-за отказа 2 почек его перевели на полный диализ.

Уже 17 декабря Кернес скончался в "Шарите".

Борт с телом мэра прибыл в Харьков вечером 22 декабря.