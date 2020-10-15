Арочную конструкцию Подольско-Воскресенского моста, который должен стать одной из самых важных транспортных артерий Киева, опустят на опоры в течение следующих 16 дней. На этом основные работы по строительству моста будут фактически закончены.

О начале ключевых работ на объекте написал мэр Киева Виталий Кличко в фейсбуке. По его словам, в конце октября 2020 года процесс установки моста на постоянные опоры завершится, если этому будут способствовать погодные условия.

Смотрите также Когда начнется отопительный сезон в Киеве: Кличко назвал дату

Открыть же движение по новому мосту на Троещину планируют уже в ноябре. Впрочем, проект может оказаться не окончательно готовым.

Работу продолжат даже после открытия

Сейчас подрядчики уже завершили строительство заезда на мост с Набережно-Крещатицкой улицы на Подоле. Однако прямого выхода на Троещину объект пока не имеет.

Для того, чтобы как можно быстрее разрешить движение очередной гордостью мэра Кличко, городским властям придется предлагать автомобилистам пользоваться не совсем удобными маршрутами.

Так, движение с левого берега столицы на правый и в обратном направлении будет возможно через узкую улицу на Русановских садах. И это никак не устраивает жителей этого дачного массива, поскольку они не согласны с тем, чтобы возле их домов организовали оживленное движение.

Проблема со съездами

Съезды с моста на улицу Оноре де Бальзака, и на район Воскресенки достроить до открытия моста никак не успеют, поэтому работа над проектом будет продолжаться уже после перерезания лент. Но это никак не повлияет на то, что сразу после запуска нагрузка на Северный мост значительно снизится, как и количество пробок в столице.

Окончательное облегчение для водителей должно наступить лишь после полноценного открытия всех съездов на мост, поскольку урезанная его версия не решит всех проблем.

Пост Виталия Кличко в фейсбуке:

Совпадение или расчет

Завершение основных работ на долгострое по совпадению приходится на время местных выборов, в ходе которых киевляне изберут мэра города. Действующий мэр столицы Виталий Кличко является одним из фаворитов избирательной кампании.