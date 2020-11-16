Киев будет выполнять постановление правительства относительно карантина выходного дня. По словам мэра столицы Виталия Кличко, главное – это сохранить здоровье и жизнь людей.

Кличко прокомментировал необходимость карантина выходного дня: детали

По словам городского головы Киева, можно соглашаться или нет с карантином выходного дня. В то же время это не идеальный вариант и к нему есть много вопросов. Об этом Кличко заявил во время брифинга 16 ноября, сообщает 24 канал.

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Но с такой динамикой распространения вируса медицинская система уже вскоре не справится с количеством больных. Мы понимаем, что альтернативой может быть только полный локдаун, чтобы разорвать цепь заболеваемости,

– подчеркнул столичный мэр.

Также он призвал правительство безотлагательно разработать и предложить механизмы компенсаций и льгот для бизнеса. Поскольку "очень важно не допустить экономического коллапса, закрытия бизнеса и предприятий, потому что люди за время пандемии и так уже обеднели".

Кличко добавил, что Киев такой комплекс мер для бизнеса ввел в марте, и сейчас город пересмотрит возможности – что еще можно сделать для поддержки бизнеса и сохранения рабочих мест.

Кроме того, он отметил важность контроля за изоляцией заболевших и контактных лиц, чтобы прекратить волну распространения коронавируса. Кличко отметил, что система "Дий дома" не работает, и есть много примеров, когда инфицированные и контактные лица продолжают ходить на работу, в школу, посещают публичные места.

"Контроль за больными и теми, кто с ними контактирует, является одним из основных способов расторжения цепи передачи вируса", – констатировал киевский мэр.

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Карантин выходного дня в Украине: что стоит знать

Карантин выходного дня в Украине начнет действовать с 14–15 ноября и продлится 3 недели – до полуночи 30 ноября. Ограничения стартуют с 00:00 субботы и до 00:00 понедельника.

Работать будут только магазины, аптеки, банки, АЗС, почта, а также заведения, которые готовят еду на вынос.

Кроме того, в Украине отказались от адаптивного карантина и вернулись к общегосударственному.

Украинские предприниматели протестуют против новых ограничений. Они опасаются, что он уничтожит их бизнес.

В то же время о том, что не будут соблюдать карантин выходного дня, заявили в нескольких крупных городах Украины.

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Обмеження карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу