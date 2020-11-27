Мэр Киева собирается настаивать на сохранении работы метрополитена и наземного транспорта в столице на время полного локдауна, если его все же введет правительство. При этом городской глава подчеркивает, что работать транспорт должен только при условии соблюдения карантинных норм.

О намерениях отстаивать работу общественного транспорта на время вероятного полного закрытия почти всего в столице Виталий Кличко рассказал в эфире телеканала "Украина 24". По словам мэра, прекращение сообщения внутри Киева может привести к слишком серьезным последствиям.

Смотрите также Жесткий карантин на месяц: эксперт объяснил, как уменьшить распространение COVID-19

Городской голова отметил, что транспорт должен работать, чтобы люди, привлеченные в обеспечении жизнедеятельности Киева, могли выполнять свои обязанности.

Я буду настаивать, что при введении локдауна ни в коем случае нельзя останавливать работу метро и общественного транспорта. Все вводится для того, чтобы разорвать цепь распространения, но очень много людей задействовано в обеспечении жизнедеятельности города, и мы не можем остановить город вообще. Я говорю о водоснабжении, электроснабжении и тому подобном. Город – это живой организм. Нельзя, чтобы мы остановили работу транспорта, и люди будут забиваться в один автобус, как в прошлый раз,

- заявил Кличко.

За 26 ноября в больницы Киева привезли рекордное количество больных COVID-19 – 121 человека. Сейчас в медицинских учреждениях находятся 2 088 инфицированных. 31 из них – дети.



858 пациентов находятся в тяжелом состоянии. 1 233 больных нуждаются в постоянной кислородной поддержке, а к аппаратам ИВЛ подключены 30 больных.

Из-за ужасной ситуации в больницах Киева и других городов, а также через из-за неконтролируемого распространения коронавируса политики все чаще говорят о необходимости введения полного локдауна. Точная дата ужесточения карантинных ограничений пока неизвестна.