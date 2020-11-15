В спорткомплекс "5 элемент", который связывают с пятым президентом Петром Порошенко, пришли полицейские. Из-за того, что заведение работало во время карантина выходного дня, полиция наложила штраф и начала уголовное производство. В клубе объясняют действия полиции "политическим заказом".

Позиция полиции

Во время комплексных проверок правоохранители прибыли в спорткомплекс "5 элемент", который, несмотря на ограничения Кабмина, работал в субботу, 14 ноября. Об этом сообщают в полиции Киева.

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Полицейские попросили прекратить работу заведения. Однако администрация отказалась. В результате правоохранители составили административный протокол и начали уголовное производство.

Реакция спортклуба "5 элемент"

Генеральный директор спортклуба, который связывают с Петром Порошенко, Наталья Щербина уверена, что полиция выполняет "политический заказ". Однако кто заказал это, она не уточнила.

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Справка. В Киеве второй день подряд регистрируют более 1 000 случаев заражения коронавирусом в сутки. Всего с начала эпидемии в столице умерли 950 человек.

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