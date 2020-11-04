Сейчас Киев находится в оранжевой карантинной зоне. Однако есть вероятность, что через две недели столица может оказаться уже в красной зоне.

За сутки 3 ноября коронавирус подтвердили у 856 жителей Киева – это самый высокий показатель с начала эпидемии. Вероятность смены цветной карантинной зоны в столице прокомментировал 24 каналу глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

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Есть прогноз для Киева относительно попадания в красную зону через 2 недели,

– рассказал Рубан.

Напомним, в красную зону регион попадает, если:

в специальных больницах в течение 5 дней заняты более 75% коек;

за 14 дней уровень заболеваемости на 100 тысяч населения в 5 раз будет превышать средний по стране.

Обратите внимание! В Киевском метрополитене начнут тщательнее контролировать соблюдение масочного режима. Так как многие люди пренебрегают правилами безопасности.

Коронавирус в Киеве: коротко