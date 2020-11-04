Когда Киев может попасть в красную карантинную зону: ответ Рубана
Сейчас Киев находится в оранжевой карантинной зоне. Однако есть вероятность, что через две недели столица может оказаться уже в красной зоне.
За сутки 3 ноября коронавирус подтвердили у 856 жителей Киева – это самый высокий показатель с начала эпидемии. Вероятность смены цветной карантинной зоны в столице прокомментировал 24 каналу глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.
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Есть прогноз для Киева относительно попадания в красную зону через 2 недели,
– рассказал Рубан.
Напомним, в красную зону регион попадает, если:
- в специальных больницах в течение 5 дней заняты более 75% коек;
- за 14 дней уровень заболеваемости на 100 тысяч населения в 5 раз будет превышать средний по стране.
Коронавирус в Киеве: коротко
- По состоянию на 4 ноября в столице COVID-19 обнаружили уже у 40 390 человек. Недуг унес жизни 816 человек. Выздороветь удалось 13 421 жителю города.
- Киев уже несколько недель подряд остается в оранжевой карантинной зоне.
- Местная власть против введения локдауна – это крайняя мера.
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