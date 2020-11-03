Когда в Киеве наконец построят метро на Троещину: назвали даты
Институт генплана Киева поделился планами по строительству четвертой ветки столичного метро. В течение пяти-семи лет хотят открыть пять новых станций.
Подольско-Выгуровская линия будет проходить от жилого массива Троещина до Окружной дороги. Ее протяженность составит 31 км. Об этом пишут на странице фейсбук КО "Киевгенплан".
Читайте также В Киеве водитель протаранил патрульную машину: его за рулем не было
Сначала планируют строить такие станции киевского метрополитена – "Радужная", "Труханов Остров", "Судостроительная", "Подольская" и "Глубочицкая". На это уйдет от пяти до семи лет.
К 2040 году предполагается возвести 13,8 км линии движения метрополитена и устроить еще 12 станций:
- М. Цветаевой;
- М. Закревского;
- С. Лифаря;
- Т. Драйзера;
- В. Маяковского;
- Бульвар Перова;
- С. Стальского;
- Братиславская;
- Залив Десенка;
- Площадь Победы;
- Южный Вокзал;
- Соломенская площадь.
В целом протяженность линии к 2040 году составит 21 километр.
Завершающий этап – строительство еще пяти станций: "Чоколовская", "Аэропорт "Киев", "Кольцевая дорога" на правом берегу и "Академика Курчатова", "ул. Киото" на левом берегу. Их планируют устроить в течение 40 – 50 лет.
А в декабре 2021 года планируют открыть новые станции на Виноградарь – "Мостицкой" и "Проспект Правды".
Поделиться новостью