Авария произошла в ночь на 4 декабря на Кольцевой дороге Киева на полосах, ведущих к проспекту Академика Палладина. Микроавтобус Ford влетел в бетономешалку "МАЗ" чтобы не сбить человека.

Транспортные средства двигались параллельно в разных полосах, но водителю микроавтобуса пришлось срочно перестраиваться, сообщает "Киев Оперативный". В результате столкновения Ford получил серьезные повреждения.

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Никто из людей из-за аварии не пострадал.

Как произошло ДТП с микроавтобусом и бетономешалкой в ​​Киеве

По предварительным данным, водитель "МАЗа" остановился на крайней полосе дороги с оживленным движением. Когда же он начал выходить из салона, чуть не попал под колеса микроавтобуса. Водитель Ford успел сориентироваться и направить машину напрямую в бетономешалку.

Владелец Ford пытался не сбить водителя бетономешалки / Фото "Киев Оперативный"

Из-за инцидента грузовик почти не был поврежден, а вот у Ford разбито лобовое стекло, помяты пассажирская дверь, а также разбита передняя часть машины.

Водитель микроавтобуса был пристегнут ремнем безопасности, а удар ему смягчили подушки безопасности.

На месте происшествия работали сотрудники полиции, которые выясняли все обстоятельства инцидента.



На восстановление микроавтобуса уйдет немало денег / Фото "Киев Оперативный"