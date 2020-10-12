Компания "ИКБ-Инвест" обратилась в Верховный Суд с жалобой на постановление суда. В нем удовлетворили заявление "Ощадбанка", предоставив разрешение на выполнение решения Международного коммерческого арбитража о взыскании 1,1 миллиарда долларов.

Деньги должны взыскать с Министерства юстиции России в качестве компенсации за экспроприацию (принудительное лишение собственности) активов банка в Крыму. Об этом сообщает Finbalance.

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С учетом процентов, общая сумма требований "Ощадбанка" к РФ составляет 1,3 миллиарда долларов,

– говорится в сообщении.

В то же время компания "ИКБ-Инвест" просит Верховный Суд отменить решение Киевского апелляционного суда с июля 2019 года.

По информации госреестра, основателем "ИКБ-Инвест" является "КУА "Финансовый капитал". Это фирма с орбиты группы "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Они получили решение Арбитражного суда Гааги о взыскании 159 миллионов долларов из России в качестве компенсации за недвижимое имущество, экспроприированное в "приватовцев" в Крыму после его аннексии Россией.

В рамках исполнительного производства по исполнению решения суда Гааги в марте 2020 года состоялся аукцион по продаже 99,77% акций Проминвестбанка.

Его победителем стала финансовая компания "Фортифай". Ее связывают с окружением Коломойского.

В то же время Антимонопольный комитет предоставил разрешение компании Сергея Тигипко на приобретение "Фортифай", а также прав на 99,77% акций Проминвестбанка.

Обратите внимание! Жалоба "приватовцев" в Верховный Суд о праве "Ощадбанка" взыскать российские активы в Украине фактически является продолжением противостояния "приватовцев" и "Ощадбанка". Оно, напомним, длится еще с осени 2019 года.