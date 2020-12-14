Из-за ледяного дождя, который выпал 11 декабря, жизнь столицы на некоторое время была парализована. Но коммунальщики достаточно быстро сделали так, чтобы передвигаться по дорогам Киева было более-менее безопасно.

Ответственные за состояние дорог коммунальщики на выходных работали без перерыва, сообщили в фейсбуке Киевавтодора. Обработка дорог и тротуаров продолжается до сих пор.

Смотрите также В Киеве мужчина напал на журналистов, а затем поскользнулся и упал в лужу – видео

И если с дорогами ситуация относительно нормальная, то на многих пешеходных зонах наблюдается гололед.

Неутешительные прогнозы

Как утверждают в компании, круглосуточная работа ее работников продолжается, поскольку каждую ночь из-за влажной погоды на асфальте снова образуется лед.

За выходные на дорогах использовали:

1035,9 тонн соли;

1461,9 тонн пескосоляной смеси;

112,1 тонн жидких хлоридов.

Для борьбы с последствиями осадков в субботу и воскресенье работали 439 единиц спецтехники. Но в случае ухудшения условий для ликвидации чрезвычайной ситуации это количество могут увеличить.

Смотрите фото ликвидации последствий непогоды в Киеве / Фото Киевавтодора