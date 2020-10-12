Коронавирус у Порошенко: пятого президента выписали из больницы
Петра Порошенко, который болеет COVID-19, выписали из больницы Киева. Состояние пятого президента улучшилось.
Порошенко 12 октября выписали из столичной больницы, об этом сообщили на странице политика в фейсбуке.
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Петра Порошенко выписали из больницы, поскольку его состояние здоровья улучшилось,
– говорится в сообщении.
Напомним, 11 октября стало известно, что Порошенко, больной COVID-19, чувствует себя лучше.
Коронавирус у Порошенко: коротко
- 29 сентября появилась информация что у Петра Порошенко диагностировали COVID-19.
- А уже 3 октября его госпитализировали с двусторонней пневмонией в больницу Киева.
- 7 октября супруга пятого президента Марина Порошенко сообщила, что его состояние ухудшилось из-за загустевшей крови. Тогда врачи даже не смогли взять ее на анализ.
- С тех пор информации о состоянии политика не было.
- У 55-летнего Порошенко сахарный диабет. А люди, болеющие диабетом, относятся к группе риска при COVID-19.
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