Петра Порошенко, который болеет COVID-19, выписали из больницы Киева. Состояние пятого президента улучшилось.

Порошенко 12 октября выписали из столичной больницы, об этом сообщили на странице политика в фейсбуке.

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Петра Порошенко выписали из больницы, поскольку его состояние здоровья улучшилось,

– говорится в сообщении.

Напомним, 11 октября стало известно, что Порошенко, больной COVID-19, чувствует себя лучше.

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