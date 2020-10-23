Коррупция в топ-менеджменте "Борисполя" : в аэропорту говорят, что обысков не было
В международном аэропорту "Борисполь" опровергли информацию об обысках и выемке документов. Ранее СБУ сообщила о преступной схеме руководства аэропорта и проведении обысков в офисах и домах фигурантов дела.
В аэропорту "Борисполь" отреагировали на заявление Службы безопасности Украины об обысках из-за обнаруженной преступной схемы.
Читайте также Потерянные миллионы: как топ-менеджмент "Борисполя" организовал преступную схему – фото обысков
Пока не подтверждается информация о проведении обысков в служебных помещениях ГП МА "Борисполь", а также изъятие документов и личных вещей у топ-менеджеров,
– говорится в сообщении.
В то же время в пресс-службе аэропорта добавили, что в соответствии с постановлением о доступе к документам "Борисполь" предоставляет информацию и копии документов на запросы правоохранителей. В частности, и по строительству паркинга и других объектов инфраструктуры.
Там также добавили, что администрация "Борисполя" "способствует эффективной работе" всех правоохранительных органов.
Что этому предшествовало
- СБУ ранее сообщила, что ее следователи раскрыли противоправный механизм, который организовал топ-менеджмент международного аэропорта "Борисполь".
- Схему реализовали при закупке услуг по капитальному строительству объектов транспортной инфраструктуры.
- В результате государство потеряло десятки миллионов гривен.
- В связи с этим в домах и офисах фигурантов дела проводят обыски.