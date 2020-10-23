В международном аэропорту "Борисполь" опровергли информацию об обысках и выемке документов. Ранее СБУ сообщила о преступной схеме руководства аэропорта и проведении обысков в офисах и домах фигурантов дела.

В аэропорту "Борисполь" отреагировали на заявление Службы безопасности Украины об обысках из-за обнаруженной преступной схемы.

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Пока не подтверждается информация о проведении обысков в служебных помещениях ГП МА "Борисполь", а также изъятие документов и личных вещей у топ-менеджеров,

– говорится в сообщении.

В то же время в пресс-службе аэропорта добавили, что в соответствии с постановлением о доступе к документам "Борисполь" предоставляет информацию и копии документов на запросы правоохранителей. В частности, и по строительству паркинга и других объектов инфраструктуры.

Там также добавили, что администрация "Борисполя" "способствует эффективной работе" всех правоохранительных органов.

Что этому предшествовало