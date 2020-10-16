В первой части материала о крупной афере банка “Аркада” 24 канал рассказал о почти 30 тысячах обманутых инвесторов, которые вложили деньги в недострои. Впрочем, пострадать могут не только они – под угрозой жители уже готовых и сданных ЖК.

Во второй части материала сайта 24 канала о крахе банка "Аркада" читайте об угрозах, которые несут последствия аферы для жилых комплексов, которые этот застройщик уже успел достроить, но "не отпустил" и "привязал" к себе сетью карманных ЖЭК. Тем самым была создана мина замедленного действия, которая рано или поздно взорвется.

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Кроме десятков тысяч обманутых инвесторов "Аркада" оставила после себя городу еще и немалую проблему в достроенной части "Патриотики". По закону, застройщик должен передать все сети каждого дома организациям-поставщикам электроэнергии, тепла и воды. Но застройщик ООО "Будеволюція" этого не сделал.

Де-юре, все компании-поставщики отказались принимать коммуникации из-за их несоответствия техническим условиям. Фактически же это позволило "Аркаде" навязать владельцам квартир свой карманный ЖЭК. А потому уже давно достроенная "Патриотика" может оказаться в блэкауте.



Объекты "Аркады" стали ее заложниками / Фото olx.ua

ОСМД – не выход

Создать ОСМД для жителей десятков домов "Патриотики" равно взятию на себя всех проблем по исправлению недостатков застройщика за свой счет. А это миллионы гривен. Никто из "Будеволюції", конечно, все эти годы никак не торопился делать хоть что-то, чтобы отпускать людей, которые стали заложниками ситуации.

Дело в том, что ЖЭК с его собственными тарифами на содержание территорий, разбрасыванием на квартиры счетов за отключенное отопление подъездов и так далее, – очень прибыльная организация. По крайней мере была, ведь сейчас все навязанные "Аркадой" обслуживающие компании "Патриотики" стремительно идут ко дну. Известно об этом стало летом, когда неожиданно оказалось, что пять домов ЖК несколько лет юридически получают свет как строительные площадки.

ЖЭКи-аферисты

Остановив работу на недостроенных объектах, "Аркада" где-то с марта вообще перестала платить деньги за коммуналку. Так что когда представители ДТЭКа отрезали голые "коробки" от электроснабжения, без света оказались пять уже давно достроенных домов. Тогда же стало известно, что проблемы есть и у тех жителей "Патриотики", которые живут с постоянным подключением к коммуникациям.

ЖЭКи просто не платили поставщикам, хотя и получали деньги от людей. Ответить на вопрос, где осели миллионы гривен, и сколько вообще банковские компании должны денег, не может никто. Представители "Аркады" запрещают поставщикам и власти публиковать эту информацию, ссылаясь на коммерческую тайну, а людям говорят, что все в порядке.



Банк + ЖЭК = проблемы / Фото lb.ua

Свет в конце туннеля?

По крайней мере с пятью домами комплекса ситуация совсем плохая. О невеселых перспективах рассказывают жители ЖК, которые стали заложниками аферистов.

"По проекту, наши дома должны были подсоединить к уже существующей электроподстанции. В 2017 году "Аркада" решила перебросить нас на подстанцию, которая должна была бы обеспечивать светом "Патриотику на озерах". Так что с тех пор перехода наших домов на постоянное подключение не планировали. Что случилось с новым ЖК, все знают. И подстанции никакой нет. Но ведь чтобы перебросить нас на постоянное подключение, надо выполнить технические условия", – говорит представитель инициативной группы жителей проблемного ЖК Александр Янцик.

Но тут начинаются еще большие проблемы, рассказывает Янцик: "Выполнить их может только юридическое лицо, которое с самого начала подписывало договор с подрядчиками и поставщиками. Это наш застройщик, которого фактически нет. Стоимость подстанции – пять миллионов гривен. Если бы "Будеволюція" хотя бы примерно вызвалась сделать хоть что-то, мы бы, возможно, сбросились по несколько тысяч гривен с квартиры и покрыли эти растраты. Но нет".

Тарифный грабеж

Чтобы иметь возможность жить в собственных квартирах, тысячи киевлян, купивших недвижимость у "Аркады", сейчас платят электроэнергию по тарифам стройплощадок – по 2,66 гривны/киловатт. И в этом есть важный нюанс: перечислять деньги надо наперед.

В октябре этого года люди не смогли собрать 1,4 миллиона гривен. Если они не успеют донести необходимую сумму, их переведут на так называемое “подключение последней надежды”. В течение 90 дней жители будут платить по 3,7 гривны за киловатт, а после этого дома или должны подсоединить на постоянной основе, или отключить навсегда.

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Таким образом, в конце тоннеля маячит совсем на "свет", а полный блэкаут и локдаун для пяти домов, поскольку кроме электроэнергии отключится вода, а также тепло. Более того, такая же судьба может ожидать вообще всю "Патриотику", поскольку застройщик ООО "Будеволюція" в любой момент может юридически прекратить свое бестолковое существование. А все договоры по тепло-, водо- и электроснабжению заключало именно это юридическое лицо. И сейчас оно дышит на ладан…

Именно так выглядит не совсем честный бизнес, на нарушения которого государство закрывает глаза. И этот конфликт тлеет, но в любое время может разгореться и стать проблемой для киевской власти, которая привыкла думать о киевлянах раз в пять лет.