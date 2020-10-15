Хронология пике банка "Аркада", который за несколько лет прошел путь от "надежного застройщика" до разрушителя человеческих надежд и ожиданий. Есть ли выход из ситуация и что будет дальше.

Еще три года назад при упоминании банка "Аркада" те, кто хотя бы немного интересуются работой застройщиков столицы Украины или ищут себе жилье, уверенно утверждали, что инвестировать в объекты этого банка можно без вопросов. Но сейчас люди с отвращением говорят, что этот гигант строительства в Киеве оказался убийцей многих судеб. Как так произошло, почему десятки тысяч людей потеряли деньги и имеют ли шанс на возмещение – читайте в материале сайта 24 канала.

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Проблемы банка "Аркада", о которых массово начали говорить инвесторы недостроев, начались относительно недавно. Где-то в начале прошлого года. Но тогда ситуация вышла из-под контроля и вернуть ее к конструктиву никто не смог. Ни чиновники, ни застройщик, которого фактически контролировал банк.



У банка "Аркада" долгое время была безупречная репутация / Фото Корреспондент

"Стабильный" застройщик

История банка, который оказался обычной финансовой пирамидой, начиналась вообще без явных признаков махинаций. Более того, в начале работы "Аркады" их не было. По крайней мере, тех, из-за которых вся структура лопнула.

В 1993 году руководитель "Киевгорстроя" Владимир Поляченко создал банк, который впоследствии начал финансировать строительство, через 10 лет "Аркада" отделилась от "КМБ" и фактически оказалась в руках бизнес-партнера Поляченко – девелопера Константина Паливоды. Именно тогда была создана структура с замкнутым циклом: банк продает еще мнимые квартиры или кредитует людей, собственный застройщик обустраивает жилые комплексы, а карманные ЖЭКи обслуживают территории.

Такой бизнес приносил значительные дивиденды, а инвесторы, покупавшие недвижимость за достаточно небольшие деньги и под неплохие проценты еще на этапе котлована, охотно советовали "Аркаду" знакомым, да и сами иногда вкладывали деньги в еще одну-две квартиры. В 2010 году банк уже мог похвастаться репутацией самого стабильного застройщика Киева.

Фразу "Аркада" всегда достраивает" повторяли сами же счастливые обладатели новых квартир. При этом в банке постоянно подчеркивали, что "в отличие от других мы строим за собственные средства, а не за деньги инвесторов". Но в какое-то время именно это выражение оказалось неправдой. Как свидетельствуют банковские отчеты, в 2018-2020 годах "Аркада" получила сотни миллионов гривен прибыли в качестве комиссий (!) за переводы между фактически подконтрольными банку юридическими лицами. Где-то за такие внутренние переводы банк забирал до 80%. И это, конечно, никак нельзя называть нормальной работой финансовой структуры. Но такие не здоровые сделки работников НБУ почему-то никак не настораживали. Деньги же, которые должны были идти на строительство новых квадратных метров, куда-то исчезали.

Афера на миллионы долларов

Где-то в 2017-м банк "Аркада" начал сдавать объекты с существенным опозданием на год-два, чего раньше практически не было. Даже несмотря на этот факт инвесторы все равно оставались довольными, поскольку имели возможность купить квартиру по цене немного меньше рыночной.

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Именно по такой схеме был реализован проект ЖК "Патриотика" на столичных Осокорках. Первая очередь строилась без каких-либо фактических проблем. Вторая – уже с задержкой.



Первая очередь "Патриотики" – проект / Коллаж банка "Аркада"

Параллельно с ходом строительства на Осокорках банк активно продавал квартиры в других ЖК, которые существовали только в проектах. Так, начало развития ЖК "Эврика" на Теремках вообще принесло "Аркаде" миллиарды. Сотни инвесторов побежали покупать квартиры с самого старта продаж. Из-за надежной репутации "Аркады" все поверили в то, что их деньгами распоряжаются опытные люди, а суммы идут именно на строительство. Но на тот момент финансовая схема работала уже как пирамида. Средства от проданных квартир в "Эврике" обеспечивали строительство второй очереди "Патриотики".

Если вам сейчас показалось, что о такой схеме вы уже где-то слышали – вы не ошиблись, именно так работали и иногда работают "объекты" господина Войцеховского. С разницей в том, что "Аркада", чтобы не создавать панику, распределяла средства по всем домам. Именно поэтому строительство велось медленно и часто останавливалось, а не шло как раньше, бешеными темпами. Вполне логично, что по такой схеме достроить оба ЖК "Аркаде" никак бы не удалось, если не обеспечить дополнительное финансирование проектов, в которые уже вложили деньги десятки тысяч человек. Какие варианты? Конечно, объявить о новом строительстве – обычная ситуация для "Аркады".

"Патриотика на озерах" или ЖК Шредингера

Когда работы на большинстве объектов начали прекращаться из-за нехватки средств, банк активизировал разработку своего нового спасительного проекта "Патриотика на озерах". Целых 48 домов в живописном месте Осокорков должны решить все вопросы с начатыми ранее ЖК.

Пирамида могла просуществовать еще много лет, но неожиданно все пошло наперекосяк. Дело в том, что новые дома "Аркада" планировала построить там, где активисты хотели сделать ландшафтный природный парк. Мол, в этих местах живут занесенные в Красную книгу птицы, а Киев и так полностью застраивается. И хотя в реальности к воплощению проектов по созданию экопарка, как и к искренности любви активистов к несчастным птицам возникает много вопросов, начало работ по созданию "Патриотики на озерах" было заблокировано в суде. А потом – и физически: несмотря на победы застройщика в апелляциях попытки начать застройку были достаточно жестко остановлены падкими на такие потенциально денежные дела активистами "Нацкорпуса" и ВО "Свобода".



Битва за "Патриотику на Озерах" / Фото Левый берег

Несмотря на это все "Аркада" все же сумела продать за один день 550 квартир в "Патриотике на озерах". Впоследствии эти люди станут "потерпевшими".

В провале "Аркады" есть и еще один нюанс. Земля для застройки была передана Киевсоветом в аренду ООО "Контактстройсервис" до конца 2020 года. Говорят, что эта компания напрямую подчиняется банку, хотя оформлена как отдельное юридическое лицо. Чтобы желанные гектары было сложно вернуть назад, "Контактстройсервис" в свою очередь передал их застройщику – ООО "Стройэволюция", а сам ушел под процедуру санации. Так, продлить аренду земли "Аркада" уже не могла, а без начатого до 2021 года строительства "Патриотика на озерах" превращалась в ЖК Шредингера.



Патриотика на озерах / Фото lun.ua

Таким образом, одна проблема потянула за собой все недострои банка "Аркада".

Более того, власти города, идя на поводу то ли собственных интересов, то ли шумной общественности пошли на аннулирование соглашения об аренде земли, несмотря на то, что застройщик шантажировал прекращением строительства "Патриотики" и "Эврики". Оказалось, что денег у "Аркады" вообще не было. Фонд гарантирования строительства оказался фикцией, поскольку он был размещен непосредственно на счетах банка. И хотя до сих пор формально там есть миллионы гривен, эта цифра остается только суммой со многими нулями на экране компьютера. На самом деле ни копеечки там нет.

Сломанные судьбы

В конце августа 2020 года Нацбанк отнес "Аркаду" в категорию неплатежеспособных. Уже через месяц временная администрация заявила об окончательном выводе банка с рынка, а правоохранители сразу же начали заявлять об открытых уголовных делах относительно похищения денег инвесторов.

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Вкладчиками "Аркады", которые так и не получили желаемого жилья в Киеве, стали, по официальным данным, 13 тысяч инвесторов. Но эта цифра – лишь статистика из уст чиновников. На самом деле в большинстве случаев, одним инвестором является семья из двух-трех или больше человек, которые вложили десятки тысяч долларов и не получили при этом кров. Часто эти люди поставили на кон все – взяли ипотеки, заняли денег у родственников, годами работали и копили, или переехали в Киев, убегая от войны и оккупации, в надежде начать нормальную жизнь на новом месте. И сейчас, вместо собственных квартир, должны платить аренду, отдавать кредиты с большими процентами. С надеждой, что произойдет чудо.



Обманутые инвесторы "Аркады" / Фото 24 канал

"Я вложил все доступные деньги, чтобы обеспечить семью квартирой. Сначала занесли в банк 90 процентов от стоимости жилья. Тогда девушка-работница говорила, что строительство ведется за счет компании, а количество проданных квартир никак не влияет на сроки сдачи объекта. Когда же через несколько месяцев внесли остаток, в "Аркаде" уже рассказывали совсем другое. Мол, инвесторы активно покупают квартиры, поэтому построить должны своевременно, поскольку на наш дом банк уже практически собрал", – рассказывает свою историю инвестор "Патриотики" Юрий Семилюк.

Юрий также рассказал, в каком состоянии недострой сейчас: "Мы мечтали о квартире в хорошем районе, со школой и детским садом, со всей инфраструктурой. Но не получили ничего. Дом – коробка без нескольких этажей и коммуникаций. Садик и школа не приняты городом, не готовы и заброшены. Денег у застройщика нет. Отчета о том, куда они делись, никто не дает.

Большинство инвесторов – переселенцы. Люди, которые остались без жилья в Донецке и Луганске, и на последние покупали квартиры в "Аркаде", – инвестор "Патриотики" Юрий Семилюк

"Не знаю, что нужно для того, чтобы разрешить ситуацию. Мы готовы перекрывать проспекты, жить в палатках возле КГГА или под Офисом президента. Да, для Киева 30 тысяч человек – пыль. Но все доведены до отчаяния. У многих из нас ничего не осталось, а государственные учреждения реально никак не контролировали работу "Аркады". Ничего не делали, чтобы хотя бы уменьшить количество пострадавших. хотя могли бы", – с горем в голосе говорит господин Семилюк.

Примерно в такой же ситуации оказались и инвесторы "Эврики", которым приходится либо платить кредиты на жилье, которого может никогда не быть, либо просто арендовать чужие квартиры в ожидании чего-то.



Кто убил "Эврику" (с) / Фото domik.ua

"Мой дом достроен на 60%, хотя его должны были сдать под заселение еще в мае 2019 года. Что будет дальше – не знаю, но ипотеку платить, конечно же, приходится. Сейчас, согласно договору, ставка составляет 4,7%. Но с 2021 года это будет уже 10%. Надеюсь, что в ФГВФЛ согласятся хотя бы оставить заниженные проценты, или вообще сведут их к нулю, поскольку "Аркада" не выполнила своих обязательств перед людьми", – говорит инвестор "Эврики" Виталий Кичкирук.

"Когда брал ипотеку, подписывал бумаги, в которых было сказано, что банк будет переводить средства в Фонд финансирования строительства. Это не доказано никем, но есть опасения, что этого вообще не делалось. Вполне возможно, что этот фонд наполнялся постепенно за деньги людей, которые ежемесячно приносили банку свои вклады", – рассказывает обманутый инвестор.

Три года назад, когда я подписывал договор с "Аркада", к ее работе не было ни одной претензии от государственных структур, – инвестор "Эврики" Виталий Кичкирук

Впрочем, тот же Виталий Кичкирук далек от мысли, что дело только в одной "Аркаде", и считает, что вполне уместны и логичны вопросы к государственным чиновникам: "Вообще-то, есть огромный вопрос относительно государственного регулятора: почему он не видел нарушений все эти годы? Три года назад, когда я подписывал договор с "Аркадой", к ее работе не было ни одной претензии от государственных структур. Все они появились только через девять месяцев после остановки строительства. Именно из-за того факта, что власть могла никак не реагировать на нарушения, мы и хотим давить на КГГА. Более того, то, что Паливода вышел из СИЗО под домашний арест, инвесторы расценивают как шаг во избежание ним ответственности. Ведь в следственном изоляторе у него не было таких возможностей влиять на процессы следствия. Мы все хотим, чтобы дело довели до конца, деньги, которые были украдены, нашли и на них продолжили строительство".

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"Киевгорстрой" – спасательная палочка или замыливание глаз?

Еще когда "Аркаду" официально отнесли к неплатежеспособным, действующий мэр столицы Виталий Кличко распорядился провести аудит недостроенных ею объектов силами "Киевгорстроя". Оказалось, что довести жилые кварталы до сдачи в эксплуатацию без привлечения денег никто не сможет. Хотя в самой "Аркаде" говорили, что для окончания "Эврики" и "Патриотики" не хватает только 2,5 миллиарда гривен, в "Киевгорстрое" считают собственные цифры. И есть неподтвержденная информация о том, что достройка обойдется в почти 7 миллиардов гривен. Поскольку КГС сейчас активно работает с недостроями "Укрстроя" – есть опасения, что у застройщика не станет ни денег, ни времени, ни вдохновения на проблемные проекты "Аркады".



Кто достроит недострои? / Фото gazeta.ua

По этим подсчетам инвесторы, например, "Эврики" должны доплатить по 11 тысяч гривен за квадратный метр жилья. При том, что в начале вложения денег "в котлован" в среднем "квадрат" так и стоил. То есть всем могут предложить еще раз заплатить фактически полную стоимость квартиры. Конечно, такое положение дел никого не устраивает.

Сейчас незавершенные дома просто стоят в ожидании своей судьбы (и понемногу разрушаются). Их даже охраняют только благодаря инвесторам, поскольку договоры "Аркады" с охраной уже утратили силу. Так подростки не бродят по недостроям только благодаря деньгам обманутых инвесторов.

Во второй части материала читайте – могут ли чувствовать себя в безопасности жители и инвесторы других объектов "Аркады".