В Киеве возле КГГА 16 октября проходит акция инвесторов банка "Аркада". Митингующие перекрыли движение транспорта. Правоохранители задержали человека, которого считают главным спикером и лидером протеста.

Обманутые инвесторы банка "Аркада", как и обещали, 16 октября вышли на улицу Крещатик и полностью перекрыли движение транспорта. Об этом сообщили в телеграм-канале Патрульной полиции Киева.

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Несколько сотен активистов зажгли дымовые шашки и держат в руках флаги, также они устроили невероятный шум в центре столицы с помощью украинского аналога "вувузел" – футбольных дудок. По плану организаторов акции, перекрытие Крещатика продлится до 20:00.

В КГГА сообщили, что движение автобусов № 24, 114, из-за акции протеста, будет задерживаться.

Смотрите видео с акции:

На YouTube канале Объединения инвесторов банка "Аркада" сообщается, что полиция задержала главного спикера митинга – Виталия Щербакова.

Смотрите видео задержания:

Предыстория: