На Крещатике инвесторы "Аркады" перекрыли движение, полиция задержала их лидера
В Киеве возле КГГА 16 октября проходит акция инвесторов банка "Аркада". Митингующие перекрыли движение транспорта. Правоохранители задержали человека, которого считают главным спикером и лидером протеста.
Обманутые инвесторы банка "Аркада", как и обещали, 16 октября вышли на улицу Крещатик и полностью перекрыли движение транспорта. Об этом сообщили в телеграм-канале Патрульной полиции Киева.
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Несколько сотен активистов зажгли дымовые шашки и держат в руках флаги, также они устроили невероятный шум в центре столицы с помощью украинского аналога "вувузел" – футбольных дудок. По плану организаторов акции, перекрытие Крещатика продлится до 20:00.
В КГГА сообщили, что движение автобусов № 24, 114, из-за акции протеста, будет задерживаться.
Смотрите видео с акции:
На YouTube канале Объединения инвесторов банка "Аркада" сообщается, что полиция задержала главного спикера митинга – Виталия Щербакова.
Смотрите видео задержания:
Предыстория:
- Бессрочная акция протеста объединения инвесторов банка "Аркада" началась 29 мая 2020 года. Тогда митингующие пришли под офис "Аркады", КГГА, НБУ и Офис Президента с требованием возобновить строительство 40 домов, которое заморожено уже больше двух лет. Уже 17 июня, во время третьего митинга обустроили палаточный городок под зданием КГГА. Акция протеста длится уже свыше 138 дней.
- Банк "Аркада", в который инвестировали миллиарды гривен на строительство квартир, был признан неплатежеспособным 25 августа 2020 года. НБУ запустил процесс ликвидации банка.
- Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что строительство жилых комплексов, которое не закончил банк "Аркада", могут возобновить. Для этого Кличко поручил Киевгорстрою провести аудит ЖК "Эврика", "Патриотка" и "Патриотка на озерах". Впрочем, его выводы не устраивают инвесторов, поскольку им придется существенно доплатить.