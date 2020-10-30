На Майдане в Киеве внедорожник на огромной скорости сбил людей, есть погибшие: видео 18+
В самом центре Киева 30 октября мужчина на Land Rover совершил ужасное ДТП, в котором пострадало по меньшей мере два человека. Свидетели инцидента говорят, что владелец внедорожника нетрезв. В полиции это опровергают.
О серьезной аварии, которая произошла непосредственно напротив КГГА, сообщает полиция Киева. По предварительным данным, 66-летний водитель Land Rover на большой скорости ехал по пешеходной зоне.
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Что известно о смертельном ДТП на Крещатике
Очевидцы инцидента утверждают, что водитель съехал с улицы Институтской на пешеходную зону Майдана Незалежности. На остановке общественного транспорта он снес двух пешеходов и вылетел на встречную полосу проезжей части Крещатика.
Вещи сбитых пешеходов / Фото Киев оперативный
Там машина лоб в лоб столкнулась с еще несколькими машинами.
В патрульной полиции Киева говорят, что движение по Крещатику в результате ДТП перекрыто.
Что известно о пострадавших
Внедорожник весом 1,8 тонны на немалой скорости сбил женщину, которая шла по тротуару. После этого он влетел в ситилайт и "покатал на капоте" еще одну женщину. Обе погибли на месте.
Еще несколько человек получили травмы.
Сейчас на месте аварии работают следователи. Они откроют уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, которое привело к гибели людей.
Смотрите видео ужасного ДТП на Крещатике:
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