На Шулявском путепроводе "устали" и упали 3 опоры освещения. Они повредили несколько автомобилей.

Инженер Виктор Петрук отметил, что сейчас трудно ответить, что именно произошло. Об этом он сообщил в эфире 24 канала.

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Он подтвердил, что по опубликованным фотографиям видно, что опоры не повреждены. Проблема заключается либо в разрыве болтов, либо в срыве фундамента опор.

Кто понесет ответственность

На Шулявском мосту за 12 месяцев не произошло никаких работ. Украина не имеет реальных планов и реального ритмичного финансирования. Поэтому, как сказал эксперт, Виталий Кличко должен взять всю ответственность на себя, а не перекладывать ее на генподрядчика.

Виталий Кличко должен отнестись к этому вопросу серьезно. Он должен бы требовать серьезных испытаний и ответственного отчета. Его политически все устраивает. И теперь он хочет переложить ответственность на генподрядчика,

– отметил Петрук.

Он отметил, что 100 тысяч автомобилей проезжает через Шулявскую разрядку ежедневно, в том числе и общественный транспорт сверхбольшой прочности.

Почему так случилось

По словам инженера, в декабре 2019 года была ужасная штурмовщина (название в советское время). Тогда все делали очень быстро, с нарушением норм и технологий, чтобы успеть до 31 декабря.

Штурмовщина к праздникам

Испытание путепровода было невозможно провести. Ведь когда происходила имитация, ехало всего 8 автомобилей. Мост стоял на временных опорах. Потому что те части, которые должны были принять нагрузку опор, все еще были серийными.

Петрук рассказал, что бетонные опоры заливались очень поздно, за неделю до испытания. А для того, чтобы им набрать прочность, нужно, как минимум, 28 дней. Использовать их было бы очень рискованно, ведь стоя на временных опорах, мост мог деформироваться.

Первый звоночек

"Я переживаю, что опоры – это только первый звоночек. Нас уверяют, что есть какая-то математическая модель, которая подтвердила, что все в порядке. Но на самом деле, это не так", – также добавил инженер.