Единственный в 2020 году "Ретро круиз" состоится в Киеве в субботу, 17 октября. Встреча гостей начинается возле Мариинского дворца, именно здесь состоится праздничное чаепитие.

Если вам нравится одеваться в ретро-стиле и кататься на велосипеде по старинным улицам Киева, тогда вам повезло. Как сообщает сообщество "Ретро Круиз" на Фейсбуке, все желающие могут в субботу, 17 октября, присоединиться к событию.

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В этот раз участников ожидает новый формат и обновленный маршрут, обещают организаторы. А все начнется с чаепития.

Берите любимые винтажные чайные чашки. Когда еще представится возможность пить чай в таком обществе и еще под Мариинским дворцом,

– говорит организатор Марианна Факас.

Людей призывают одеваться тепло, ведь все события круиза будут происходить на улице. Праздник состоится даже если пойдет дождь.

"Потому что мы с вами не из сахара сделаны, а из твида, джаза и любви к ретро. А по прогнозу пока вообще солнце" – рассказывает Факас.

Всего предусмотрено участие не более 100 человек (карантинные ограничения).

Для пенсионеров и детей до 12 лет Участие бесплатное. А для всех остальных - 400 гривен.

Особенность и неотъемлемая составляющая праздника – велопарад и соблюдение гостями дресс-кода в стиле ретро.

Начало в 14.00.