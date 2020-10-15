Куда пойти в Киеве на выходные: "Ретро Круиз" для фанатов винтажа и велопрогулок
Единственный в 2020 году "Ретро круиз" состоится в Киеве в субботу, 17 октября. Встреча гостей начинается возле Мариинского дворца, именно здесь состоится праздничное чаепитие.
Если вам нравится одеваться в ретро-стиле и кататься на велосипеде по старинным улицам Киева, тогда вам повезло. Как сообщает сообщество "Ретро Круиз" на Фейсбуке, все желающие могут в субботу, 17 октября, присоединиться к событию.
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В этот раз участников ожидает новый формат и обновленный маршрут, обещают организаторы. А все начнется с чаепития.
Берите любимые винтажные чайные чашки. Когда еще представится возможность пить чай в таком обществе и еще под Мариинским дворцом,
– говорит организатор Марианна Факас.
Людей призывают одеваться тепло, ведь все события круиза будут происходить на улице. Праздник состоится даже если пойдет дождь.
"Потому что мы с вами не из сахара сделаны, а из твида, джаза и любви к ретро. А по прогнозу пока вообще солнце" – рассказывает Факас.
Для пенсионеров и детей до 12 лет Участие бесплатное. А для всех остальных - 400 гривен.
Особенность и неотъемлемая составляющая праздника – велопарад и соблюдение гостями дресс-кода в стиле ретро.
Начало в 14.00.
Что такое "Ретро Круиз"Киевский историко-культурный проект, объединивший энтузиастов и фанатов древности, а именно – XIX века. Участники одеваются в винтажные костюмы, делают себе старинные прически и стараются следовать культурным предписаниям той эпохи.
"Фишкой" феста является велозабег. Традиционно он проводится дважды в год, но в 2020-м из – за карантина будет лишь один – осенний "Ретро Круиз".
Аналог киевского проекта есть и во Львове и называется "День Батяра".