Еще вечером 10 декабря в Киеве начал падать ледяной дождь. Дороги и тротуары столицы покрылись тонкой коркой льда, а город остановился в многокилометровых пробках. На утро 11 декабря ситуация не лучше: коммунальщики обрабатывают одни и те же участки по несколько раз из-за сложных метеоусловий.

Дело в том, что осадки продолжались до 6 утра при температуре -1 градус. В общем ночью работала 301 единица спецтехники и 36 бригад по ручной уборке с 272 работниками. Об этом информирует Киевавтодор.

Ранее В Киеве ввели оперативное положение из-за непогоды: какова ситуация в столице

Дорожники Киева непрерывно борются со стихией уже 15 часов. Заблаговременно до начала осадков начали превентивную обработку противогололедными средствами. Работа была усилена во время осадков,

– говорится в сообщении.

В Киевавтодоре добавляют: происходит постоянная обработка тротуаров, лестниц в подземные и надземные пешеходные переходы, остановок общественного транспорта.

Коммунальщики Киева борются с последствиями непогоды: видео

С начала непогоды уже использовано 2143,7 тонны соли, 99,6 тонны песчано-солевой смеси, 258,3 тонны жидких хлоридов.

Зеленский уже якобы лично звонил Кличко

Телеграмм канал "Легетимный" пишет, что президент Зеленский уже якобы лично звонил мэру Киева Виталию Кличко из-за ситуации, которая возникла в Киеве. Мол, спрашивал, когда столица выйдет из "ледяного локдауна".

Пробки и ДТП в Киеве / Фото из соцсетей

Офис Президента якобы коммуницирует с КГГА относительно ситуации с гололедом в Киеве, поскольку сейчас происходит значительная нагрузка на медицинский сектор из-за этого. Вызовов скорой помощи из-за непогоды якобы стало в 5 раз больше, чем обычно.

К слову уже вечером 10 декабря в полиции сообщили о значительном росте количества ДТП из-за гололеда. Тогда зафиксировали не менее 120 аварий в результате непогоды.

Двойная авария из-за гололеда: видео

Авто не может припарковаться: видео

Маршрутку заносит на дороге: видео

Український дріфт крутіший за Токійський, у нас дріфтують навіть маршрутки



Київ, паркувальний майданчик ТЦ LavinaMall pic.twitter.com/f3ZckNIxHI — Киев Оперативный (@KyivOperativ) December 10, 2020

Как реагируют в соцсетях

Смотрите также Люди катятся, маршрутки – дрифтуют: Киев накрыл гололед – эпические видео

Как пишут в соцсетях, утром в Киеве из-за непогоды не работал фуникулер. Люди также делятся снимками из собственных авто, где видно замерзшее стекло, жалуются на работу общественного транспорта, что сильно отстает от графика.

Также люди делятся видеороликами со своими падениями и попытками пешеходов пройтись по Андреевскому спуску. На сплошном катке люди передвигаются маленькими шагами, поддерживают друг друга, чтобы не дать упасть, а порой и ползают на четвереньках.

Страдания пешеходов на Андреевском спуске: видео

Передвигаться можно только маленькими шагами: видео

Страдают и животные: видео

Чтобы избежать травм, советуем ознакомиться с советами, как вести себя во время гололеда.