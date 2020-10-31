На улице Жмаченко возле жилого комплекса "Автограф" случилось лобовое столкновение маршрутки и автомобиля Skoda. Оба транспортных средства сильно повреждены, предварительно – есть пострадавшие.

Движение на дороге, где произошло ДТП, затруднено. Об аварии сообщают в фейсбук-сообществах Kyiv Operative и Dtp.kiev.ua.

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Сейчас на месте работает полиция. Как видно из фото, сделанных очевидцами, у автомобиля смят капот. Также сильно повреждена передняя часть маршрутки.

По предварительной информации, в результате аварии есть пострадавшие, однако их количество и тяжесть травм – неизвестно. 24 канал пытается связаться с правоохранителями, чтобы получить более подробную информацию об аварии.

ДТП с маршруткой в Киеве

Авария произошла на улице Жмаченко, 26 в Киеве: карта

Заметим, что 30 октября в самом сердце столицы произошло смертельное ДТП. На Майдане Независимости в пешеходную зону въехал внедорожник Land Rover. Он насмерть сбил двух пешеходов, еще 3 человек сейчас в больнице. Все подробности аварии – по ссылке.