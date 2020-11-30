В Киеве ограничат деятельность метрополитена, школ и садиков в случае принятия решения о локдауне. Об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

Сейчас о планах правительства в его ведомстве знают только из новостей. Однако Олег Рубан уверен – если дойдет до жестких мер, будут закрывать все – садики, школы и метро. Об этом глава Госпродпотребслужбы Киева сказал в интервью "Сегодня".

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Рубан подчеркнул, что пока нет официального документа, но о введении локдауна обязаны предупредить заранее.

Все даты о введении локдауна должны быть согласованы с бизнесом и об этом должны быть заранее предупреждены все субъекты. Что же касается работы метрополитена, то если вводится локдаун, проводятся и ограничительные меры в отношении работы транспорта,

– рассказал он.

По мнению Рубана, транспорт должен обеспечить работу всех стратегически важных предприятий города. А уже в зависимости от необходимости власти должны принимать решение, что будет работать – наземный транспорт или метрополитен.

Это не вопрос одного дня. Например, возможен вариант работы метрополитена в утренние и вечерние часы, чтобы обеспечить жизнедеятельность города,

– добавляет Олег Рубан.

30 ноября состоялось заседание с участием СНБО и Кабмина, на котором обсуждали введение в Украине локдауна. Однако окончательное решение представители украинской власти так и не приняли.

Что этому предшествовало