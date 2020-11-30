В Киеве в случае введения локдауна закроют метро, школы и садики – Рубан
В Киеве ограничат деятельность метрополитена, школ и садиков в случае принятия решения о локдауне. Об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.
Сейчас о планах правительства в его ведомстве знают только из новостей. Однако Олег Рубан уверен – если дойдет до жестких мер, будут закрывать все – садики, школы и метро. Об этом глава Госпродпотребслужбы Киева сказал в интервью "Сегодня".
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Рубан подчеркнул, что пока нет официального документа, но о введении локдауна обязаны предупредить заранее.
Все даты о введении локдауна должны быть согласованы с бизнесом и об этом должны быть заранее предупреждены все субъекты. Что же касается работы метрополитена, то если вводится локдаун, проводятся и ограничительные меры в отношении работы транспорта,
– рассказал он.
По мнению Рубана, транспорт должен обеспечить работу всех стратегически важных предприятий города. А уже в зависимости от необходимости власти должны принимать решение, что будет работать – наземный транспорт или метрополитен.
Это не вопрос одного дня. Например, возможен вариант работы метрополитена в утренние и вечерние часы, чтобы обеспечить жизнедеятельность города,
– добавляет Олег Рубан.
30 ноября состоялось заседание с участием СНБО и Кабмина, на котором обсуждали введение в Украине локдауна. Однако окончательное решение представители украинской власти так и не приняли.
Что этому предшествовало
- В СМИ появилась информация, что одной из вероятных дат введения полного локдауна является 23 или 25 декабря. И продлится он якобы до 15 или 17 января.
- В то же время министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, что локдаун в Украине введут, если суточное количество зараженных составит 30 тысяч человек.
- Пресс-секретарь президента Юлия Мендель, со своей стороны, отметила, что локдаун в Украине введут, если количество больных коронавирусом в государстве и в дальнейшем будет стремительно расти. Впрочем, пока какой-то точной даты введения жесткого карантина нет.
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