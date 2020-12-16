По словам мэра Киева Виталия Кличко, во время локдауна общественный транспорт в столице будет работать, как и раньше. Никаких ограничений не будет и в работе метро. Недавно Кабмин принял решение, что локдаун в Украине начнется после Нового года и продлится с 8 по 24 января.

Заявление Кличко о работе транспорта во время локдауна

Мэр Киева подчеркнул, задача столичной власти – чтобы транспорт и сам город работали, несмотря на вызовы и трудности, которые спровоцировала пандемия коронавируса. Об этом Кличко заявил в ходе традиционного брифинга 16 декабря, сообщает 24 канал.

К теме Ограничения в Киеве во время локдауна: будет ли работать метро

Общественный транспорт столицы будет работать. Ограничения в наземном транспорте, в частности, в маршрутных такси, будут касаться количества пассажиров. Оно будет соответствовать числу мест для сидения. Прошу всех придерживаться этого. Метро, по решению правительства, во время локдауна будет работать в штатном режиме,

– отметил столичный мэр.

Также он призвал киевлян и гостей города обязательно одевать маску в общественном транспорте. И во время карантина пользоваться транспортом только в случае необходимости. Ведь, по заключению специалистов, почти 30% заражений коронавирусом происходит именно в общественном транспорте.

Кличко добавил, что весь коммунальный транспорт Киева ежедневно дезинфицируют. И каждый день на маршруты столицы выходят более 500 автобусов, 328 троллейбусов и 266 трамваев.

Обратите внимание Уже после локдауна: стоимость проезда в маршрутках Киева и области может существенно возрасти

Усиление карантина в Украине во время зимних праздников – какие будут ограничения / Инфографика 24 канала