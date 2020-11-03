Из-за карантина украинцы чаще стали отказываться от путешествий за границу. Однако на самом деле – это прекрасная возможность для исследования своей страны.

Лучшим местом для прогулки осенью являются парки, в столице Украины их также множество. О том, где погулять и что можно посмотреть в Киеве – в сюжете 24 канала.

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Парк "Феофания"

Парк "Феофания" – это огромная территория с озерами, беседкой, садом и многими тропами, где можно прогуляться. Лучше всего этот парк посещать с понедельника по пятницу, ведь в эти дни там меньше людей. Вход в Феофанию стоит 30 гривен, однако за эти средства можно увидеть ухоженный парк и огромный лес.

Вход в Феофанию стоит 30 гривен / Скриншот с видео

Парк "Наталка"

На Оболони почти завершили строительство парка "Наталка" – теперь там можно все детально рассмотреть. В целом "Наталка" является примером парка мирового уровня, ведь это не только стандартный парк со скамейками и деревьями, а так называемая экосистема беговых дорожек, детских и спортивных площадок с прекрасным видом на Днепр. Большинство киевлян очень часто едут на Оболонь, чтобы провести там выходной с семьей или прогуляться с домашними любимцами.

Строительство парка "Наталка" почти завершили / Скриншот с видео

Смотровая площадка вблизи "Родины-матери"

Еще одно удачное сочетание парка и Днепра – это монумент "Родины-матери", а точнее смотровая площадка и территория вокруг. Пейзаж, который оттуда открывается не описать словами. Среди интересного вокруг – множество военной техники, ведь это "Музей истории Украины во Второй мировой войне". Одним из преимуществ соответствующей местности является то, что по дороге в центр можно увидеть еще Мариинский парк, пройти мимо Верховной Рады Украины и офиса Президента. В частности, возле ОП расположен выдающийся дом с химерами, а для ценителей архитектуры – это выдающийся памятник украинской неоготики.

По дороге к центру можно увидеть еще Мариинский парк / Скриншот с видео

Гидропарк

Одним из самых популярных и любимых мест жителей столицы остается подол. Именно там старшее поколение собирается, чтобы вспомнить молодость, а молодежь – чтобы не прекращать традиции. Именно там Киев является таким, какой он есть на самом деле. Лучше всего посещать подол вечером, если впервые посетить такую местность, то она может стать вдохновением для путешествий по городу.

Одно из самых популярных мест в Киеве / Скриншот с видео

