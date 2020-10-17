В Киеве в результате обильных дождей, которые выпали утром и днем 17 октября, из берегов вышла летняя Лыбидь. Берет она свое начало в районе Отрадного массива и впадает в Днепр ниже Южного моста.

Лыбидь вышла из берегов в Киеве: что известно

Соответствующее видео опубликовали в фейсбук-сообществе "Клуб коренного киевлянина". На кадрах можно увидеть, как Лыбидь перестала быть мирной и превратилась в настоящую горную реку. Вышла она из берегов примерно на 1,5 метра, став еще и широченной.

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Это не река. Это русло. Это бешеная скорость. Во время дождей Лыбидь выходит из берегов, все затапливает, ускоряется в десятки раз и разливается за бетонным желобом,

– говорит автор ролика.

Он добавляет, что этот поток мог смыть бездомных, проживающих в этом районе. По его словам, скорость потока такова, что от него невозможно убежать. А если ты еще и пьян, тем более.

Лыбидь вышла из берегов в Киеве: видео

Видео было снято возле станции метро "Олимпийская". В ролике виден и приток Лыбеди – поток Клов, который течет из-под Майдана.



Лыбидь и ее притоки в Киеве / Карта Александра Михайлика

Основные факты о реке Лыбидь

Бытует мнение, что река Лыбидь получила название от имени сестры легендарных основателей Киева – Кия, Щека и Хорива. Первое упоминание о ней в летописях датируется еще 968 годом.

Общая длина Лыбеди – 17, 1 километра. Ее называют самой большой из малых рек Киева.

На первых километрах своей длины Лыбидь протекает в подземном коллекторе: сначала под бульваром Вацлава Гавела, далее под проспектом Любомира Гузара, под улицами Николая Голего и Нижнеключевой.

Далее Лыбидь течет преимущественно в бетонном желобе.

Река имеет по меньшей мере 21 приток, некоторые из них – тоже подземные. Основные – это Скоморох, Совка, Бусловка, Отрадный, Шулявка (Шулявица), Кадетская роща, Клов, Ямка и Протасов Яр.

Издавна Лыбедь использовали как источник энергии: на ней стояли водяные мельницы. Также киевляне говорят, что в свое время она была судоходной и там купались и ловили рыбу.

Сегодня Лыбидь – очень грязная. Активисты пытаются ее ревитализировать, то есть вернуть к жизни.

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Для сравнения: река Лыбидь в спокойную погоду / Фото Pvladko