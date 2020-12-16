На второй день протеста предпринимателей в Киеве применить силу против протестующих стражи порядка решили вечером. 16 декабря около 16:00 полицейские конфликтовали с предпринимателями из-за установленных палаток.

В результате инцидента никто не пострадал, а сами стычки не были масштабными, сообщили в сообществе SaveФОП в фейсбуке. Полицейские забрали палатку протестующих и пенопласт, на котором они сидели.

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Судя по всему, работники МВД пока пытаются сделать так, чтобы митингующие не чувствовали себя в комфорте.

Запрещенный пенопласт

На второй день протеста ФЛП подвезли на Майдан дополнительные палатки, листы пенопласта и генератор. Впоследствии копы подошли к стеле и выключили генератор, из-за чего у них с предпринимателями произошел небольшой конфликт.

В то время другая группа правоохранителей подбежала к палаткам и, пользуясь тем, что внимание было приковано к другим копам, стянули палатку. Тогда между ними и протестующими возникла непродолжительная потасовка.

А пока представители SaveФОП разбирались с полицейскими, которые тянули палатку, другие подчиненные Авакова забрали у людей пенопласт.

Чего требуют ФЛП

Предприниматели хотят отмены локдауна и карантина, а также отказа власти от усиления контроля за их работой. Несмотря на отсрочку введения кассовых аппаратов для всех категорий ФЛП до 1 января 2022 года, предприниматели решили давить на чиновников для сохранения своей работы по старым нормам.

Также ФЛП требуют отменить введение кассовых аппаратов, провести реформы Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы, а также ввести мораторий на проверки микробизнеса до завершения нововведений.

Смотрите видео столкновений на Майдане на второй день протеста: