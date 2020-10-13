На улице Глыбочицкой в центре Киева произошла очередная авария, из-за которой полностью остановилось движение самого популярного общественного транспорта Подола. Из-за столкновения автомобилей на путях в своеобразной "очереди" заблокировано более 20 трамваев

Видеозапись с трамваями, что остановились в длинной очереди, выложили в группе "Киев оперативный" на фейсбуке. Что именно за столкновение привело к блокированию движения трамваев, пока неизвестно.

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Не ясно также и сколько жителям столицы придется пробыть без трамваев, которые являются решением многих проблем во время пандемии коронавируса. По крайней мере, на Лукьяновке и особенно – Подоле, который постоянно стоит в пробках, именно рельсовые транспортные средства позволяют людям относительно быстро передвигаться.

Место постоянных аварий

Улица Глыбочицкая, а также прилегающий к ней Нижний Вал имеют дурную славу среди водителей трамваев. Поскольку владельцы автомобилей постоянно ставят на рельсах машины, чем блокируют движение общественного транспорта.

На улице, которая объединяет разделение с Шевченковским районом столицы, постоянно случаются аварии, которые делают невозможным движение по и без того не слишком широким дорогам.

Смотрите видео с масштабными последствиями ДТП на Глыбочицкой: