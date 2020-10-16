На трассе Киев – Одесса вечером 15 октября пьяная водитель наехала на 2 авто, одно из которых — служебный автомобиль патрульных. Это произошло в тот момент, когда правоохранители помогали людям.

Инцидент произошел около 22 часов, 15 октября. В результате ДТП пострадали три человека. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

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На 70 километре автодороги М-05 (Киев – Одесса) патрульные работали на вызове ДТП с пострадавшими. Пешеход переходил дорогу в неустановленном месте и попал под колеса авто Volkswagen Crafter.

Пока патрульные оказывали помощь на вызове, около полуночи неравнодушный гражданин сообщил на линию 102 о водителе на красном автомобиле Mazda, который на большой скорости создавал аварийные ситуации, двигался по автодороге М-05 в Васильковском районе. А уже через несколько минут этот автомобиль въехал в служебную машину патрульных, после чего – в Volkswagen Crafter.

В результате ДТП двое патрульных и жена водителя микроавтобуса получили травмы.

Пострадавшая от ДТП машина Volkswagen Crafter / фото: патрульная служба Белой Церкви

Общаясь с водительницей Mazda, полицейские заметили у нее признаки алкогольного опьянения. Однако, проходить освидетельствование на состояние опьянения она отказалась.

Пострадавшая в ДТП патрульная машина / фото: патрульная служба Белой Церкви

Женщина получила от патрульных протокол по ч. 2 ст. 130 (Управление в состоянии опьянения повторно в течение года) КУоАП, а на место происшествия сразу же вызвали медиков и следователей.

Недавно в Броварах произошло другое ДТП – пьяный полицейский сбил мать с дочкой на переходе: одна женщина погибла. А в Одессе на углу проспекта Шевченко и улицы Гагарина автомобиль Патрульной полиции Toyota Prius врезался в микроавтобус Renault Trafic.